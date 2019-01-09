信守「一生督你」重諾！謝龍介證實遷戶籍：立委補選，願為黨一戰

▲國民黨黨台南市黨部主委謝龍介證實，2日已將戶籍遷往新市，為立委補選做準備。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

新北市第3選區、台南市第2選區、彰化縣第2選區及金門縣選區4立委補選選戰在即，在台南立委補選這一役，國民黨有意徵招戰力滿點台南市黨部主委謝龍介出征；謝龍介8日晚間也向東森新聞台《關鍵時刻》證實，2日已將戶籍遷往新市，如果黨內沒有強棒出擊，願意為黨一戰。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝8日下午帶領王家貞、許至椿、尤榮智、方一峰、洪玉鳳、林燕祝、林美燕、李中岑和蔡淑惠議員表態，全力相挺謝龍介參與立委補選，還呼籲行政院長賴清德「暫緩請辭」，「因為謝龍介一生只監督你一人！」

▲先前賴清德北上出任閣揆時，謝龍介曾溫情喊話，「一生監督你一人！」（圖／翻攝自謝龍介臉書）

國民黨團指出，台南市第2選區囊括新化、玉井、西港、學甲等12個行政區，從山線綿延到海線，選區內以農漁業和小型工廠為主，但台南縣市合併後，在民進黨的執政下，農產品賣不出去，漁產品也走投無路，小型工廠更是辛苦；謝龍介本來就是新市人，從政以來有立委格局和高度，堅持又有誠信，先前與賴清德打賭辭官位，謝龍介二話不說就辭去議員職位，反觀賴卻背信毀諾！

這場立委補選選戰將在3月16日舉行投票，國民黨內部先前一度傳出有意徵招謝龍介、或是前立委高思博參選，但高甫經歷市長選戰，暫時無意參選；如今隨著時間逼近，人選漸趨明朗，謝龍介8日晚間也證實，2日已經先將戶籍遷往新市，為立委補選做準備，如若到時黨內還是沒有更強棒願意出擊，他願披上戰袍、為黨投身選戰。

▼謝龍介在節目說分明。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。