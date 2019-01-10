他戴進口安全帽…後座女戴小瓜呆！路人嘆「摔倒分手」　網：女生怕熱

▲您的女友或老婆的安全帽是哪款？（圖／示意照／翻攝Pakutaso免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名男網友分享對於「瓜皮安全帽」的看法，「以後要是有男生戴我女兒，可以不用汽車，可是你拿小瓜呆來，我就讓你變成小瓜呆。」其他人則認為，有些女生就是不喜歡戴包覆性較高的安全帽，「別篤定都男的錯」。

原PO日前在「爆廢公社」臉書社團說，上班時看到有些小朋友真的很棒，男生自己戴進口、知名國產帽，後面女生戴大賣場或路邊攤買的小瓜呆，「歌不是都提到了嗎？『摔倒分手，安全感不夠』，怎麼還有女生願意自己冒毀容的險跟你一起上車勒！」

原PO表示，「你說騎很慢、觀念強，ABS根本不需要，好吧！見仁見智.....所以安全帽也只是防紅單，隨意就好？可是車上的精品一個一個比貴的，缸越改越大，說安全帽很貴？真的很棒棒！」他也認為，「以後要是有男生戴我女兒，可以不用汽車，可是你拿小瓜呆來，我就讓你變成小瓜呆…」

▼原PO分享對安全帽的看法，引發網友不同意見。（圖／示意圖／圖中人物和新聞無關）

對此，許多網友有不同意見，「又不是只載同一個女生，買全罩她們會覺得其他人戴過很噁，像我就只準備半罩給後座女生」、「有些女生就是不喜歡戴包覆性比較高的安全帽啊⋯別篤定都男的錯」。

一名網友則指出，「其實，我遇過有些是女生的問題。男生買了進口帽給女生，女生嫌熱、嫌臉不舒服、嫌髮型壞掉堅持不戴。男生好說歹說，最後還是妥協讓女生自己選帽子戴。」