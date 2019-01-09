女友開刀住院無法進食　他買一桶胖老爹「探病爽吃」...哀怨笑容太神！

▲帶香噴噴的炸雞桶探視無法進食的女友！（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

遇上親人朋友住院時，民眾到醫院探病不免俗會帶上伴手禮、餐點，多是有益健康的水果蔬食一類；不過也有不少人管不得這麼多，以自己愛吃的為最優先考量。就有男網友到醫院探病開刀的女友，相當「好心」帶上一大桶胖老爹全家餐，讓臥床無法進食的女友露出一抹神秘的苦笑！

劉姓男網友9日傍晚在「爆廢公社」貼文，分享一張在醫院病房內拍下的照片，原來女朋友剛開刀完，住院不能吃東西，於是他相當貼心，馬上買了胖老爹美式炸雞探病，「來讓她望梅止渴一下」！

照片中，劉男拿著一份內含8塊炸雞的胖老爹全家桶到病房，他右手拿著餐桶、左手拍照，畫面構圖巧妙的留了半邊，讓臥病在床的女友探出頭來，露出哀怨式的複雜笑容，憔悴臉龐一切盡在不言中。另一張圖中，他刻意拍了全家桶內部，證明已開心大快朵頤了一番，吃到剩下最後一塊炸雞！

▲只差一塊就完食！（圖／翻攝爆廢公社）

照片貼上網，短短1小時就吸引上千網友朝聖，多擔心他的安危，「趕快吃，等她康復就換你躺那邊了」、「樓主要定時上來報平安喔」、「你女友已經替你預約了下一次的開刀時間」、「希望你能比你女朋友早出院」、「難怪古裝劇最後一餐都吃最好」、「那個笑容......看得出來等她出院的那天，就是你要入院的那天了！」

不過到醫院探病，帶上炸物似乎是很常見的一件事，相當多人有類似經驗，「我剖腹產完還不能吃，我老公買了肯德基」、「我朋友住院，我也是買麥當勞快樂分享餐去探病」、「去年10月我男友開刀，我跑去買丹丹漢堡，在他面前吃給他看」、「我也曾經在兒子住院的時候吃炸雞給他看，他上吐下瀉不能吃。」

▼胖老爹美式炸雞。（圖／記者黃君瀚攝）