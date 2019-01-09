每天遭逼剪指甲！女友「老師檢查play」他滿頭問號　老司機都笑了

▲原PO被女友瘋狂要求剪指甲。（示意圖／記者莊致勝攝）



網搜小組／綜合報導

保持好個人的整潔，除了自己舒適外，他人看到也可以提升整體好印象。一名男網友表示，他的女友一天到晚檢查指甲長度，讓他回想起國小時被檢查的回憶，讓他滿頭問號，「服裝儀容我還能接受，連指甲也盯這麼緊，到底是怎麼了？」該文一出，也讓老司機們都了出來。

「我女朋友是不是有怪癖？」該名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，女友每天都盯著他的指甲長度，更要求要剪好、整齊才能去找對方，讓他怒嗆「整咖稱（台語：屁股）啦，妳變態喔，國小老師也沒妳檢查這麼勤」。

對此，女友也直說，「要保持服裝整潔儀容啊」、「還有指甲旁邊一點點的死肉，硬硬的很討厭，感覺不好」，但原PO愛女友的新戰勝了一切，也妥協說「好啦」。

▲原PO最後也向女友妥協。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛笑翻，「我女友只關心我有沒有每天刮鬍子」、「你也太不貼心了！！！！！」、「會檢查你的不錯了，不是檢查別人的」、「你確定有女友」、「細菌都藏在指甲縫，好女孩不要不之好歹」、「你女友是老師是嗎」。

「這是一種暗示吧」許多老司機看到對話都笑了出來，「你是不是喜歡布袋戲」、「不然伸進去會刮傷」、「他在跟你說你扣她痛痛」、「這樣放閃不行喔」、「這明明是炫耀文」。