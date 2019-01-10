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快訊／北韓官媒：習近平接受金正恩邀約「願意回訪平壤」

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▲▼金正恩訪中,習金會,金習會,習近平,北京。（圖／新華社）

▲金正恩8日在北京與習近平進行第四度高峰會。（圖／新華社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩7日搭乘專用列車密訪北京，與中國國家主席習近平會面，並在9日提早踏上返程。北韓官媒10日指出，金正恩已經邀請習近平前往北韓參訪，對於金正恩的邀約，習近平也爽快的答應。

根據《朝中社》10日報導，金正恩與習近平8日在北京人民大會堂舉行高峰會談，金正恩的夫人李雪主也同行赴北京。報導稱，兩人就「國際、朝鮮半島政局情勢」與「無核化協商過程」等共同關心事務進行商討與研究，並進行「有深度的交流」，同時談論到有關第二次川金會的應對措施。

《新華社》報導，習近平提到，在雙方共同努力下，中朝關係在2018年掀開了新的歷史篇章，「我願同委員長同志一道，共同引領好中朝關係未來發展。雙方要保持高層交往、加強戰略溝通、深化友好交流合作，推動中朝關係長期健康穩定發展。」他也表示，「中方支持朝方繼續堅持半島無核化方向，支持北南持續改善關係，支持朝美舉行首腦會晤並取得成果，支援有關方通過對話解決各自合理關切。」希望朝美相向而行，中方願同朝方及有關方一道努力，為維護半島和平穩定，實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。

金正恩則提到，2018年朝鮮半島形勢出現緩和，中方為此發揮的重要作用有目共睹，朝方高度讚賞並誠摯感謝。「朝方將繼續堅持無核化立場，通過對話協商解決半島問題，為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。」，對於在過去不到一年內的時間4度訪中國，他則說「我在過去不到一年時間裡四次訪華，對中國經濟社會發展成就和中國人民奮發圖強的精神面貌印象深刻，希望多來中國實地考察交流。」

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關鍵字：習近平,金正恩,習金會,大陸要聞,日韓要聞

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