「九二」綁「兩制」　國台辦前發言人李維一批小英堅持意識形態

▲中共總書記習近平提出「習五條」、探索「一國兩制」台灣方案，總統蔡英文強勢回絕。（合成圖／路透、ETtoday資料照）

記者蔡浩祥／專訪

面對中共總書記習近平提出「習五條」、探索「一國兩制」台灣方案，總統蔡英文強勢回絕，更把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號。國台辦前發言人、北京聯合大學台研院長李維一接受《ETtoday新聞雲》專訪認為，蔡英文輕忽台灣民眾對兩岸關係的期望，堅持意識形態立場。

李維一指出，體現「一個中國」原則的「九二共識」，是兩岸關係的重要政治基礎、基石，是明確、固定的；「和平統一，一國兩制」則是解決台灣問題的推動進程與最終結果。

從去年九合一選戰結果觀之，李維一認為，現階段台灣社會需要的是穩定，且能帶來「和平紅利」的兩岸關係。

2016年上台以來，李維一指出，蔡英文拒絕承認「九二共識」，又拿不出解決方案；「維持現狀」之餘，又不斷推動「去中化」，導致兩岸關係陷入僵局。

▲國台辦前發言人、北京聯合大學台研院長李維一。（圖／記者蔡浩祥攝）

不僅如此，李維一表示，台灣社會普遍對「一國兩制」並不了解，自李登輝、陳水扁時期以來，「一國兩制」不斷被妖魔化；要知道的是，台灣問題與香港澳門問題產生的具體歷史原因和性質並不相同。

他指出，習近平提出「一國兩制」台灣方案，是經過兩岸平等、民主協商，與香港、澳門的「一國兩制」有很大不同。

談及今年兩岸關係，李維一坦言，2020大選在即，兩岸關係勢必更加複雜；不過，考量到九合一選舉，台灣民眾對兩岸「和平紅利」維護，城市交流定是更加熱絡，尤其是農特產品、觀光業。

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝網路）

但，面對蔡英文提出的「三道防護網」，分別是民生安全防護網、資訊安全的防護網及兩岸互動中的民主防護網。李維一認為，這可能是民進黨政府「技術性杯葛」的開始。

李維一指出，所謂「技術性杯葛」可能反映在兩岸城市交流當中，長期合作協議的簽署，人流、物流的控制力度，也可能會加大。

他表示，過去40年，無論是在李登輝、陳水扁時期不斷阻撓，兩岸都實現「三通」，現在進一步提出「新四通」，足見交流合作是两岸同胞的共同意愿，李、陳都阻擋不了，相信蔡英文最終也是阻擋不了的。