影／「習五條」內文藏玄機　國台辦前發言人深度剖析

記者蔡浩祥／專訪

中共總書記習近平2日出席《告台灣同胞書》40周年紀念會，發表對台重要講話，並提出「習五條」、不承諾放棄使用武力。對此，國台辦前發言人、北京聯合大學台研院長李維一接受《ETtoday新聞雲》專訪分析，「和平統一」還是主旋律，武力解決台灣問題是針對外部干涉勢力和極少數、極端台獨，不應過度解讀。

習近平表示，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部干涉勢力和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。兩岸同胞要共謀和平、共護和平、共享和平」。

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

近日不少媒體熱議兩岸「武統」，李維一指出，習近平不承諾放棄使用武力論述，是大陸對台政策一貫主張，主要是針對外部干涉勢力和極少數、極端台獨。

李維一表示，「習五條」用五個「和平統一」做為論述基礎，主要是延續中共十九大的新時代對台方略，也就是把「和平統一，一國兩制」內容充實、豐富。

▲國台辦前發言人、北京聯合大學台研院長李維一。（圖／記者蔡浩祥攝）

回顧十九大工作報告，習近平在文末提出黨的「三大歷史任務」，號召全黨全國各族人民為推進現代化建設、完成祖國統一、維護世界和平，繼續奮鬥。這是「三大歷史任務」第五度被寫入黨的重要文件。

李維一指出，習近平的講話中，強調「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結」、「實現統一，是民族復興的必然要求」、「祖國必須統一，也必然統一」等，展現對「和平統一」的堅定意志。

▲總統蔡英文。（圖／記者陳家豪攝）

習近平用了五次「70年」，兩岸關係從「解放台灣」到「和平解放台灣」，再到「和平統一，一國兩制」。「透過客觀歷史陳述，突顯兩岸統一的歷史大勢」，李維一說。

另外，就「一國兩制」台灣方案，李維一認為，習近平在講話中充分表達對台胞的關愛、尊重、團結、依靠，不僅平等、民主協商，包括尊重台灣社會制度、生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益得到充分保障，提出「新四通」更是過去所沒有的。