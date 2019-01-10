習金會落幕！習近平與金正恩達共識：支持半島無核化與川金會

▲金正恩與習近平會面。（圖／新華社）

國際中心／綜合報導

中國國家主席習近平日前與北韓領導人金正恩會面，新華社報導指出，兩國領導人就中朝關係和共同關心的問題深入交換意見，達成重要共識。雙方一致表示，願共同努力推動中朝關係在新的時期不斷取得新的發展，持續推進半島問題政治解決進程，更好造福兩國人民，為地區和世界和平穩定與繁榮發展作出積極貢獻。

習近平提到，在雙方共同努力下，中朝關係在2018年掀開了新的歷史篇章，「我願同委員長同志一道，共同引領好中朝關係未來發展。雙方要保持高層交往、加強戰略溝通、深化友好交流合作，推動中朝關係長期健康穩定發展。」

有關朝鮮半島形勢，習近平積極評價朝方為維護半島和平穩定、推動實現半島無核化所採取的積極舉措，目前，半島和平對話的大勢已經形成，「中方支持朝方繼續堅持半島無核化方向，支持北南持續改善關係，支持朝美舉行首腦會晤並取得成果，支援有關方通過對話解決各自合理關切。」希望朝美相向而行，中方願同朝方及有關方一道努力，為維護半島和平穩定，實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。

金正恩表示，去年朝鮮半島形勢出現緩和，中方為此發揮的重要作用有目共睹，朝方高度讚賞並誠摯感謝。「朝方將繼續堅持無核化立場，通過對話協商解決半島問題，為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。」

金正恩還提到，在過去不到一年內的時間4度訪中國，「我在過去不到一年時間裡四次訪華，對中國經濟社會發展成就和中國人民奮發圖強的精神面貌印象深刻，希望多來中國實地考察交流。」

會談前，習近平在人民大會堂北大廳為金正恩舉行歡迎儀式，會談後，習近平和夫人彭麗媛為金正恩和夫人李雪主舉行歡迎宴會並共同觀看文藝演出，而9日上午，習近平則在北京飯店會見金正恩，金正恩同時還參觀了北京同仁堂股份有限公司同仁堂製藥廠亦莊分廠，實地考察了有關傳統工藝及現代化中藥加工生產線。

▲金正恩車隊伴有多名警力維護。（圖／路透社）

習近平積極評價金正恩這次訪華的重要意義，回顧了中朝友好交往歷史，表示中方願同朝方共同努力，維護好、鞏固好、發展好中朝兩黨兩國關係，共同書寫兩國關係發展新篇章，共同為地區和平、穩定、發展、繁榮作出新貢獻。金正恩表示，朝方無比珍視朝中關係持續發展的良好勢頭，願與中方一道，認真落實雙方達成的重要共識，在新的起點上續寫朝中友誼更加輝煌的未來。

中方出席會談的人士包含中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅等人，北韓方面則有國際部部長李洙墉、外務相李勇浩、人民武力相努光鐵以及金正恩妹妹金與正等人。

