「小被被」遭扔爆哭提分手　男友竟回：不就是條舊被子？

▲如果知道類似這種花色的小被被哪買，請告訴原po。（圖／翻攝自Dcard）

生活中心／綜合報導

一名網友近日在《Dcard》透露和男朋友分手了，「他把我的小被被丟掉」，當下男友還說「不就是一條舊被子」讓她超傻眼，不過即使她不覺得是小題大作，還是詢問大家是不是她反應太過激烈？結果網友一面倒回應，「分手是便宜了他」、「無法接受，小被被跟命一樣重要！」

原PO表示，從2歲開始擁有小被被，雖然每天都抱著睡覺，但很愛惜，外形完整，也會固定清潔，與男友同居後，曾告訴過對方小被被的重要性，還有點嫌棄，不過兩人房間是和室、各自睡在自己床墊上，也稍微算相安無事。

原PO接著說，最近忙期末考，又要打工，通常回去洗洗就睡了，是最近發現小被被不見，問男友才知「被丟掉了」，她完全不能接受，也直接提分手，「他一直認為我很小題大作」。

對此網友表示，「我會直接摔爛或丟掉他很貴的東西再走人，丟你媽啦怎麼不把自己丟掉」、「重點是男方沒有尊重你」、「小被被絕對>>>>>>男友」、「男友可再找，被被不能亡」、「沒經過對方同意就處理對方物品就是不OK」。

看見網友熱烈回應，原PO最後也補充，「謝謝大家讓我知道我不是一個人」，當下她爆哭問男友憑什麼丟、把小被被找回來還她，對方竟回「不就是條舊被子，那麼容易過敏丟掉是為你好」，雖然的確容易過敏，但不能成為隨意丟她東西的原因，也因為最近沒有小被被，所以很沒安全感，希望大家能找幫忙找類似花紋的小被被。

▲網友一面倒「丟小被被不能忍」。（圖／翻攝自Dcard）