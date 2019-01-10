不敢吃！媽硬塞芝麻糕「頭髮才會黑」　她全分同學...又收N包+暖字條哭了

▲女大生說對芝麻有莫名的恐懼症。示意圖。（圖／取自Pixabay）

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正所謂天下父母心，有一種喜歡是媽媽覺得你喜歡，儘管可能根本不記得食物偏好，但背後的出發點總是讓人感動。就有女大生PO文，分享跟老媽相處的有趣經歷，非常討厭芝麻的她，最近居然收到了一大堆媽媽準備的芝麻糕，原來起因是一連串的誤會造成，結局卻讓人想哭！

中國醫藥大學女學生8日中午在Dcard發文，想起小時候去參觀工廠，身為密集恐懼症重症患者，意外看到一堆芝麻放在一起的畫面，造成嚴重的心理陰影，從此抗拒任何芝麻食物。

沒想到上一次回家時，老媽居然拿出一包芝麻糕推薦，說她頭髮看起來特別黃、沒營養，要多吃芝麻、海帶一類的食品頭髮才會烏黑亮麗，「不！我只是染頭髮沒有跟她說。」不過看到最討厭的食物，她自然毫不猶豫拒絕了，沒想到回學校才發現，媽媽居然偷偷把芝麻糕塞在行李當中！

▲無心插柳柳成蔭，看著老媽寄來一堆芝麻糕，她決定繼續造福班上同學，幫大家增加期末考週的糖分跟熱量。（圖／翻攝Dcard）

「身為芝麻反對代表，我全部分送給同學吃。」後來媽媽問起芝麻糕下落，女大生相當得意，回答全都解決了。意想不到的是，這句話瞬間激發無限母愛，老媽看她吃得如此快速，肯定是覺得好吃、很喜歡。

於是，媽媽又多買了很多包直接寄到學校，要她慢慢吃看頭髮會不會變黑，同時附上一張親筆的暖心卡片，「最近天氣變化大，小心不要感冒了，老媽只有你這個獨一無二的女兒。」「謝摟老媽，有一種喜歡是媽媽覺得你會喜歡，崩潰！」

文章貼上網，許多網友都被媽媽可愛的舉動和感人的卡片逼哭，「媽媽的話好溫馨」、「每位媽媽真的都如此！不過我超愛芝麻糕的」、「原po媽媽紙條上的話跟我媽口氣根本一模一樣，期末特別想回家」、「原來不是只有我媽會這樣」、「好羨慕你媽的手寫小卡」。

此外，也有不少人分享親人同樣的愛，「我媽一知道我喜歡抹茶，不管什麼口味有抹茶一定點給我吃」、「真的我上次跟我爸說我喜歡香菜，那天晚上我看到一整鍋全是香菜的香菜湯」、「我家是爺爺，好幾年前我爺爺問我弟弟喜歡吃什麼水果，他隨口回了一句蘋果，從此之後我們每次回家都有吃不完的蘋果」、「當你說一句，媽我想吃菠菜，一週的晚餐都是菠菜；當你說一句，媽我衣服想買黃色的，衣櫃變成黃色的。」