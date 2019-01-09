400億紅包「陷情緒討論」　廣告小妹勸理性：做到總統該做的事

▲蔡英文澄清一切都還沒有定案，請民眾不要受到錯誤資訊誤導。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

傳聞行政院擬發放400億經濟紅利紅包急踩煞車，一度被批評是拿弱勢族群「窮開心」。雖然後來證實為資訊誤導，但經常在臉書評論時事的部落客廣告小妹認為，過去總統蔡英文被她開玩笑稱為神隱少女，「柯文哲的存在感都比總統高」，現在不論性別，至少盡到責任，「我樂見她的轉變，經濟紅利政策的確欠缺思考，可是許多人也是陷在情緒討論，還請各位理性看待。」

廣告小妹在PO文中提到，以前會開玩笑蔡英文是神隱少女，連台北市長柯文哲的存在感都比她高，這陣子卻動作頻頻，先不論做法是對是錯，至少已經是正在做事，「我不管她下面有沒有一大包，她捍衛台灣主權、關懷弱勢、正面回應人民的聲音，做到總統該做的事情。經濟紅利政策的確欠缺思考，可是網路許多人的討論也是陷在情緒討論，不是想要解決問題，還請各位理性看待這件事。」

▲400億紅包的消息傳開後，社會各界引發正反意見熱烈討論。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

其實，外界大部分的批評都不希望政府直接發放現金紅包，這一點廣告小妹也認同，畢竟萬一以後稅收回到從前，總不能又要更改政策。網友們看完整篇文章也留言附和，「台灣人很大的問題就是，我們都先情緒，才後問題」。

而針對這個紅包爭議，蔡英文8日強調，政府照顧弱勢者的心意不變，且稅收超過預期是經濟發展的成果，如何合理分配給最需要的人、用在最需要的地方，很多國家都有相關的政策做法，她會參酌這些經驗進行謹慎周延的研議和規劃，「現在具體的方案都在研議討論，還沒有定案，請注意，還沒有定案。不要受到錯誤資訊的誤導。我知道這幾天新聞很多，政府的回應速度也應該更快，但無論如何，我們關心跟照顧弱勢的心情沒有變。」