等一下過來Happy呀！　色老頭拐騙印尼看護性侵：她沒拒絕黑皮

▲黃翁辯看護同意，但法官不採信。示意圖與本案無關。（圖／CFP）



地方中心／苗栗報導

苗栗一名黃姓老翁在路上遇到姐姐家的印尼看護小欣（化名），接著說「等一下再過來Happy呀」，結果趁家裡沒人性侵對方得逞，事後還拿出行車紀錄器證明有先詢問過「Happy」才進行性行為。苗栗地院審理後，認為「Happy」定義範圍極大，不能證明看護明確理解，因此不採信黃翁證詞，依強制性交罪判他3年6個月有期徒刑。

判決書指出，黃姓老翁的姐姐因為疾病因素，請了一名印尼看護協助照顧、擔任家庭幫傭；沒想到2018年2月21日黃翁駕車行經路口遇到遛狗欲要返家的小欣，居然在攀談後過沒多久尾隨對方上樓進房，無視小欣狂喊「不要」，執意親吻胸部、性侵得逞。

黃翁則喊冤，當天談好要性交易，所以發生性行為是合意的，並未違反她的意願，只是完事後匆忙離去，沒有依約給錢才會被對方報復提告。

法官審理後認為，「Happy 」一詞所涉含義甚廣，可廣泛用於代稱心情、事項或活動，且對於印尼籍來台擔任家庭幫傭的小欣而言，是否可於當下客觀環境及時空脈絡，正確解讀黃翁所稱「Happy 」即代表欲要性交行為意思，實值懷疑，因此不採信黃翁證詞，依強制性交罪判他3年6個月有期徒刑。

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