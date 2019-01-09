郭台銘曾來請關公開示！土城順聖宮占地判拆　法官打臉祖傳論

突發中心／綜合報導

國民黨前立委盧嘉辰因為新北市土城區順聖宫、玄聖慈惠堂和北元乾元功德會共3間宮廟，與土地持分所有人發生產權糾紛，雖然提出這些地是祖先從日治時期流傳下來的證據影本，但法官不採信，最後被判須拆除占用的建物並賠償租金損失。其中，順聖宮是鴻海集團董事長郭台銘的「愛廟」，如今卻捲入官司還得拆屋還地。

▲順聖宮捲入土地的產權糾紛。（圖／翻攝自Facebook／新北市土城區順聖宮）

洪姓及吳姓地主認為，他們在2013年陸續取得上述3間宮廟的部分土地所有權，沒想到卻遭占用，根本就是無權占有，2017年提出民事訴訟希望宮廟遷走，將地還給真正的所有權人，同時還要拆除建築物、賠償租金損失等。

對此，盧嘉辰等人反駁，這些地都是曾祖父從家族中分管取得的，是由日治時期傳承下來，期間的買賣、繼承都有事實處分權，不是所謂的無權占用，況且洪、吳兩人在取得土地時就知道有分管的情形，他們也有提出協議書、分家單等資料，應該要遵守契約約束。

▲郭台銘篤信關公。（圖／記者李毓康攝）

不過，法官認為盧家人提出的文件只有影本，洪、吳兩位地主都質疑證據的真實性，拿不出原本的文件確實無法證明雙方的分管契約是否存在過，因此判決盧家人敗訴，必須支付先前占用的不當得利各10萬元及9萬多元，同時每年還要給付地主各4萬、3萬多元的租金，並清除、遷出建築物歸還土地。

這起判決引發外界關注的是，其中順聖宫是鴻海集團董事長郭台銘的愛廟，2014年大選國民黨慘敗，他支持的候選人幾乎全部落選，因為受到不小的打擊而不太開心，私下低調穿上輕便的服裝前往參拜，希望關公能給個指示。宮廟人員當時還在臉書PO文表示，郭董的態度「相當虔誠」。