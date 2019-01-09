蛋價翻倍1斤45元！他早餐加蛋「1顆要15元」傻了　網崩潰：跑2家才吃到

▲現在早餐店吃顆蛋都是奢華。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者陳怡伶／綜合報導

全國蛋商7日全面調漲，雞蛋1斤漲3元，產地價每斤40元，已創8年最新高價，餐飲店家都不想賣蛋了。一名男網友今（9）日去買早餐，才跟老闆加點1個7元荷包蛋而已，立刻被「會賠錢」理由拒絕；他不死心再跑去別家早餐店買荷包蛋，終於有老闆願意點頭賣他；他崩潰上網詢問，釣出其他縣市網友回說「附近早餐店今年1顆賣15元。」

台灣7成主要蛋雞品種「海蘭雞種」在去年3、4月間感染馬力克病毒，害得300至400萬隻蛋雞暴斃死亡，再加上8月西部又遭遇823水患，許多養雞場的雞被淹死，現在大多靠養雞場的老母雞生蛋，而且2至3天才能產下1顆，導致雞蛋產量大減。

蛋價2018年年初產地價原本跌至每斤20元，但遭遇病毒與水災關係，價格從年中就開始飆漲，雖然農委會有嘗試壓制蛋價，但今年實在壓不住了。蛋商公會7日全面調漲，雞蛋1斤漲3元，產地價每斤40元。

▲蛋價上漲全台有感。示意圖，與本文無關。（圖／記者許展溢攝）

一名網友9日在PTT表示，他早上7點多去早餐店點了一個荷包蛋，卻聽到店家說「我們現在不賣了，因為蛋太貴，1箱蛋要860元，1顆荷包蛋賣7塊的他們根本賠錢」，就這樣被拒絕了。

原PO不死心再度跑到另一家早餐店買荷包蛋，終於看見點頭答應賣了，但是一個要價10元，讓他整顆心都在淌血；他崩潰說，「哇靠，1箱860元，1斤不就超過45元，快50元了嗎？一個可以算是生活必需品竟然漲那麼多？？！！」

▲不論散裝還盒裝蛋，都漲了。示意圖，與本文無關。（圖／記者許展溢攝）

蛋價上漲真的不是只有1人有感，另一名餐廳老闆也PO文透露，一箱蛋本來賣720元，才不到2個月的時間，一箱蛋賣到780元，本來他們餐點本來是免費付蛋的，現在物價上漲，每份餐點不再付蛋，顧客要加蛋需多10元。

台灣各地網友紛紛留言哀號說，「附近早餐店今年一開始就漲到一顆蛋15元，直接不吃了= =」、「我住臺南永康，1斤43元」、「我家雜貨店最近的確是漲，散的1斤要賣46塊」、「我家台中神岡，後面小超市1斤賣43」、「我朋友中盤，一顆紅心的成本7塊」、「中式早餐點最近也調漲到12元了」、「昨天買1斤是45元沒錯，而且1斤44塊快半年了吧...好久」。

▲愛吃蛋餅的人，荷包要顧好了。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

也有人認為，「10年前國小的時候，跟我媽出門買菜那時候一盒雞蛋才22」、「茶葉蛋還有茶包，是不是超商最佛心的商品」、「三十元的時代已經過去了」、「超商10元茶葉蛋佛心來的~~」、「淡水三芝石門這區已經缺蛋缺到中盤商收掉一間了」。

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▼網友戲稱，現在超商茶葉蛋1顆10元最划算。示意圖，與本文無關。（圖／張一中記者攝）