資產2千萬！27歲男「2台保時捷輪流開」嗆爆工程師　逼出更猛溫拿...秒刪文

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

一名大學畢業的27歲投資客，日前在網上炫耀自己年收500萬，還有兩台保時捷輪流開，同時貼出2千萬資產，想電爆碩畢電機工程師，怎料回文很快被其他網友擊落，最後秒速自刪；尷尬的是，有鄉民神備份，還被吃瓜群眾們推爆。

之前，有個電機碩畢的工程師苦惱交不到女友，於是在ptt發文，簡略寫下背景經歷與身家財產，想求問廣大網友。沒想到，po文釣出自稱是家族投資客的27歲男網友，而回文更滿是戲謔與嘲諷。

▲一堆鄉民備份該文。（圖／翻攝自PTT）

27歲男表示，因為是家族產業，要不要上班很隨意，平常喜歡多結交有錢朋友，由於這幾年房市差，他年薪現在只剩大概500萬，「載人出遊就Cayenne Turbo，出去兜風就911 GT2 RS，身為投資客，北中合計7-8案子都有，至於總數約30間。」另外，因家裡公司沒有薪資證明，男網友直接貼出自己的2千多萬資產。

回文一出立刻引起熱議，冏的是馬上有存款4千多萬溫拿現身，瞬間輾壓他的銳氣，雖然男網友後來刪文了，但廣大鄉民早已備份，還有人神回文，反諷問「財產破2000萬了怎辦？」網友們看完全笑翻，直呼「備份成功」、「乾爹我來了XDD」、「神串留名」、「不是很嗆？怎麼龜起來了？出來再戰阿XDDDD」、「乾爸爸認起來」。

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▼4千多萬溫拿出現了。（圖／翻攝自PTT）