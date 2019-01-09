　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

資產2千萬！27歲男「2台保時捷輪流開」嗆爆工程師　逼出更猛溫拿...秒刪文

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

董事長、總經理、老闆、上司、主管。(圖／達志示意圖)

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

一名大學畢業的27歲投資客，日前在網上炫耀自己年收500萬，還有兩台保時捷輪流開，同時貼出2千萬資產，想電爆碩畢電機工程師，怎料回文很快被其他網友擊落，最後秒速自刪；尷尬的是，有鄉民神備份，還被吃瓜群眾們推爆。

之前，有個電機碩畢的工程師苦惱交不到女友，於是在ptt發文，簡略寫下背景經歷與身家財產，想求問廣大網友。沒想到，po文釣出自稱是家族投資客的27歲男網友，而回文更滿是戲謔與嘲諷。

▲27歲資產2000萬！投資客「2台保時捷輪流開」嗆翻　4千萬溫拿擊落...秒刪文。（圖／翻攝自PTT）

▲一堆鄉民備份該文。（圖／翻攝自PTT）

27歲男表示，因為是家族產業，要不要上班很隨意，平常喜歡多結交有錢朋友，由於這幾年房市差，他年薪現在只剩大概500萬，「載人出遊就Cayenne Turbo，出去兜風就911 GT2 RS，身為投資客，北中合計7-8案子都有，至於總數約30間。」另外，因家裡公司沒有薪資證明，男網友直接貼出自己的2千多萬資產。

回文一出立刻引起熱議，冏的是馬上有存款4千多萬溫拿現身，瞬間輾壓他的銳氣，雖然男網友後來刪文了，但廣大鄉民早已備份，還有人神回文，反諷問「財產破2000萬了怎辦？」網友們看完全笑翻，直呼「備份成功」、「乾爹我來了XDD」、「神串留名」、「不是很嗆？怎麼龜起來了？出來再戰阿XDDDD」、「乾爸爸認起來」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼4千多萬溫拿出現了。（圖／翻攝自PTT）

▲27歲資產2000萬！投資客「2台保時捷輪流開」嗆翻　4千萬溫拿擊落...秒刪文。（圖／翻攝自PTT）

ET快訊
神人評比3大超商福袋「這家大勝」！小7開賣4分鐘完售
韓國瑜小內閣爆請辭　國際處長未上任就主動離開
男除夕棄父母陪女友家人急訂位　老闆霸氣吼：滾！不賺你錢
BIGBANG帳號非本人！改名蔡徐坤資源社超傻眼

關鍵字：資產,投資客,炒房,保時捷,溫拿,PTT,刪文,開嗆,富二代,有錢人

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／鉛筆插進肉！20年過去她見疤痕陰影重　網狂秀陳年「筆跡刺青」安慰

影／女兒煎餃全碳化！老爸憂嫁不出去　釣出全台人妻「暗黑照」：老公吃不死

工作12年！她尾牙吃一半「荷包進帳53萬」嚇傻：都有機＋酒了　老闆佛炸

男客「羞開氣音mode」：保險套放哪～　她萌回一句…網噴笑：有畫面

網友製「高嘉瑜擋泥板」　釣到女神羞喊：不要隨便親上去

「女厲鬼」超強勁浪叫...深夜迴盪全社區！網笑歪：土地公鎮不住

影／茶垢超多崩潰！他靠這包「空心圓管」一刷全清光　網試用驚：牙齒變超白

媽媽留宵夜！女兒一打開「甲骨文紙條」傻了　神秘訊息逼2000網戰翻

格鬥訓練見健身器材太少　館長霸氣捐警局近200萬器具

資產2千萬！27歲男「2台保時捷輪流開」嗆爆工程師　逼出更猛溫拿...秒刪文

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

沒時間照顧！飼主不要跛腳貓　裝箱「快遞」板橋收容所棄養！

格鬥訓練見健身器材太少　館長霸氣捐警局近200萬器具

資產2千萬！27歲男「2台保時捷輪流開」嗆爆工程師　逼出更猛溫拿...秒刪文

快訊／確定了！台鐵宣布春節多開8列實名制自強號　1/11凌晨零時開搶

人蔘會跑！挖到一半「咻～」1秒消失無蹤　網秒識破：商人宣傳伎倆

波音2018全年「交付806架新機」創新高　新訂單數量也飆漲

2019最強開運「紅色料理」大公開　糖醋魚、粉紅佳人背後推手是蕃茄汁

防疫規格再升級！農曆年前22縣市將舉辦演習　對抗非洲豬瘟

台鐵春節「西部幹線車票」00:00開賣　2原因告訴你票超好搶

台灣8成火鍋「湯底用粉泡」　一招分辨天然、非天然

「比紅包厚N倍」過年前先吐一筆！父母眼神死：吃土了　家長們秒懂想哭

4歲童尿床遭虐死　狠母「平底鍋狂毆」到凹陷還卸責：大女兒打的

影／24歲羞澀女特警爆紅　萌回記者：我不知道耶，這是我嗎？

節能低碳省油高效率　基隆首度引進油電資源回收車

格鬥訓練見健身器材太少　館長霸氣捐警局近200萬器具

愛心捐血嘉年華　歡迎大家熱烈響應

住進夢幻南歐城堡！花蓮「瑞穗春天觀光酒店」4大房型搶先看

攝影師「鎖門逼拍115張淫照」！　楊藝媛爆哭：我失去的人生無法復原

女生小心！全身性疾病「蝴蝶病」易上身...中醫：9症狀要注意

亞洲新聞台：中國2019年再崛起　也要防止超級增長被誤解

防堵非洲豬瘟疫情在台出現　桃園進行緊急防疫模擬演練

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

生活熱門新聞

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆..

凌晨奔中壢旅館！4鬼全陰笑等著..

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨..

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳..

小二生奇葩造句！網笑：智商超過..

女兒煎餃全碳化菱角！釣出人妻暗..

鉛筆插進肉！網狂秀陳年「筆跡刺..

釜山機票單程500元！北高都能..

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇..

她浪叫迴盪社區　網：土地公鎮不..

快訊／北捷板南線大塞爆！請14..

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋..

沖繩50嵐超夯！他見女高中生人..

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「..

更多熱門

相關新聞

養寵物最崩潰的是什麼？　網淚：牠走了

家中有毛小孩的爸爸媽媽一定都會有自己的「辛酸血淚史」吧？有網友日前在PTT上 po文發問，大家養寵物遇過最崩潰的事情是什麼？許多人紛紛說出自己家裡「屁孩」的可怕行徑，一個比一個還慘！而在眾多留言當中，卻出現不少令人看了非常鼻酸的原因，像是自己的毛小孩去天堂當天使了。

蛋價1斤45元！他早餐加蛋要15元傻了

預測「2019房市」　顏炳立：認虧保命年

沖繩50嵐超夯！他見女高中生人手1杯

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

網狂推！好市多神級可可爆好喝

曾之喬親口認他是「現任男友」！

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨乳老師

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

更多

最夯影音

更多

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面