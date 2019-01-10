造韓網軍抓到了？控風向「2分鐘出1篇文」3月洗383篇文　PTT原始資料曝光

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜在大選前3個月聲勢爆漲，每天都可在媒體上看見相關新聞，網路聲量更是一天比一天高，即使選後也常在熱搜關鍵字。對此，PTT輿論專家、逢甲大學資訊工程學系助理教授王銘宏也出面，揭露背後真的藏著網軍「mark2165」的真相。

據《天下雜誌》報導，針對PTT是否有網軍操控「韓國瑜」言論，帶起韓風，他們以PTT上的1萬6000多筆原始資料進行分析，發現有幾個特定帳號潛水至少1年，直到大選才浮出水面瘋狂發文。

其中以帳號「mark2165」為首，淺水1年後，在2018年7月發出4篇、8月37篇、9月70篇、10月106篇、11月126篇、12月151篇，截至1月8日38篇，該帳號創立至今共有543篇貼文，選前3個月以「不到2分鐘1篇文」的速度密集發文挺韓國瑜，尤其政黑版（HatePolitics）更是主戰場，每每發文都讓韓粉高潮。

▲mark2165幾乎每篇稿都跟韓國瑜有關。（圖／翻攝PTT）



報導分析，「mark2165」在政黑板的發文95.21%，其他各版為4.79%；其中談論的政治人物，又以韓國瑜39.78%最多，其他政治人物32.97%、陳其邁12.52%、高雄11.6%，主要戰場都以高雄選戰為主。

王銘宏指出，所謂的「網軍」本就是選戰人員，上線時間長、對文章的反應也特別快，因此他們都有兩大特質，其一為「有特定的政治篇好」，再來是「反應快、上線時間長」，且從「mark2165」的發文產量來看，他1天24小時僅有7小時沒在發文，且回文速度約2至4分鐘左右，綜上所述「mark2165」就是最典型的網軍。

▲mark2165的發文頻率、時間、政治傾向等，完全符合職業網軍一詞。（圖／翻攝PTT）



王銘宏進一步舉例，「mark2165」選前發文挺韓時，上傳了韓國瑜的原尺寸「高清選傳圖」，完全沒被壓縮過的檔案，更讓人懷疑圖片來源。《天下雜誌》記者與「mark2165」聯繫後，對方僅回「這個版上有更多比我對韓國瑜更有興趣的人」，不願多作回應，也不接露真實身分。

王銘宏表示，他4年前開始發現，PTT的言論、選舉預測早就被網軍滲透、控制，「因為網路上的訊息操弄變得非常嚴重，所以我才想抓出這些professional user（職業使用者）」，這才想把原始資料公開，因為這些網軍悄悄地毀滅了大眾對新聞媒體、學術單位的信任。