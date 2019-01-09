　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本砸46億元買下馬毛島　提供美軍戰機「起降訓練」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲馬毛島。（圖／翻攝網路）

▲馬毛島面積約8平方公里。（圖／翻攝網路）

國際中心／綜合報導

日本政府為給美軍航母「陸上航艦模擬起降」找一個更佳的訓練場地，預計在今年花費160億日圓，買下位於鹿兒島縣西之表市名為「馬毛島」的無人島。據了解，此舉能改善駐日美軍的訓練環境，對強化日美安保體制有重大意義，日本防衛省與擁有該無人島大部分產權的開發公司契約簽訂後，預計3月底就可以使用該島。

綜合日媒報導，有匿名政府人士透露，現正與擁有該土地所有權的東京一家開發公司進行最後協商，商定的金額約在160億日圓（約新台幣46億元），防衛省為此也在2019年度預算中另外編列了6億日圓的環境調查費用。

報導更指出，其實早在2011年時，就已選定了位於鹿兒島縣西之表市的馬毛島，但當時因為價錢問題一直沒能談攏，才會讓這件事擱置至今。據了解，當時地主開價400億日圓，談判過程並不順利。

馬毛島位於種子島以西約12公里處，是一個面積約8平方公里的無人島，距離硫磺島約1400公里，由於島上沒有居民，對美軍來說是很理想的訓練場地。目前「陸上航艦起降訓練」暫時都在東京都硫磺島進行，但天氣惡劣時，則會改在神奈川縣的美軍厚木基地與位於青森縣的美軍三澤基地進行。

事實上，美軍機進行訓練時，已經屢次遭當地民眾投訴噪音污染，例如2017年6月時，有約6000位民眾要告日本政府，要求當局禁止厚木基地的駐日美軍與自衛隊飛機在淩晨飛行。

ET快訊
農曆年後宣布參選2020　王金平鬆口：時間到了就會有答案
2019「爽爽脫單」生肖Top3！最大桃花星入主可能閃婚
搶劫找上「UFC鋼鐵女」！巴西笨匪被2拳灌倒再絞首勒暈
BIGBANG帳號非本人！改名蔡徐坤資源社超傻眼

關鍵字：馬毛島,國際軍武,航空母艦,戰機,日韓要聞,無人島,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

駕照連考4次都失敗！毒蟲怒停車「亮刀威脅考官」：讓我過

全宇、葡萄王在大馬合資新公司　搶攻東協保健品市場

她約會「爽點紅酒龍蝦」結果AA制氣炸　男學生：我不是乾爹耶

無照保母涉殺2月大男嬰　帶屍趴趴走還裝「睡著」放後座還給媽

日本砸46億元買下馬毛島　提供美軍戰機「起降訓練」

合併「一、三野戰軍」　南韓陸軍地面作戰司令部正式成立

陸國產航母完成海試　港媒：甲板未見艦載機起降痕跡

美軍成功發射20顆「超高速砲彈」　王臻明：將改寫未來戰爭型態

陸探月工程總師：美國曾索取嫦娥四號軌道數據　自己卻關閉共享

克赤海峽衝突後首進黑海　美登陸艦訪羅馬尼亞「或舉行聯合演習」

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

沒時間照顧！飼主不要跛腳貓　裝箱「快遞」板橋收容所棄養！

日本砸46億元買下馬毛島　提供美軍戰機「起降訓練」

合併「一、三野戰軍」　南韓陸軍地面作戰司令部正式成立

陸國產航母完成海試　港媒：甲板未見艦載機起降痕跡

美軍成功發射20顆「超高速砲彈」　王臻明：將改寫未來戰爭型態

陸探月工程總師：美國曾索取嫦娥四號軌道數據　自己卻關閉共享

克赤海峽衝突後首進黑海　美登陸艦訪羅馬尼亞「或舉行聯合演習」

聖彼得堡日常「D-30榴彈炮」報時　普丁親臨淡定「拉桿發射」

嚴德發視導五指山公墓　慰勉守護忠靈辛勞

裝備檢整迅速恢復部隊戰力　裝甲586旅聯戰訓練測考

Queen吉他手反美軍「沖繩填海」　發文要粉絲連署救救珊瑚礁

爆米花／航空城僅2勝全靠江泗洋　江國謙緊盯賽事幫剪片

陽明山「箭竹筍」採筍證　即日起開放跨區各公所申辦

蔡英文要郭信良選議長？　邱莉莉：敢叛黨就別賣乖

大數據找出老藥新用！B肝患吃阿斯匹靈　肝癌風險降3成

她努力挽回渣男　迪麗熱巴霸氣外放：不要再糾纏了！

快訊／松菸文創園區旁瓦斯漏氣　大批警消到場戒備查漏

美中局勢壓縮蘋果陸市場　庫克：兩國經濟好，全球都會好

彰化宇翔物業捐贈健檢184份　用愛讓消防員健康平安

貴婦奈奈一家開車從底特律跑路！多倫多行蹤曝光　檢函請加拿大捉拿25年

老公用「前女友名字」幫女兒命名　23歲7月孕媽發文哭訴：想離婚

軍武熱門新聞

陸首艘國產航母完成第4次海試

普丁親自發射D-30榴彈炮　全..

美國曾索取嫦娥四號軌道數據被拒..

美發射超高速砲彈　改寫未來戰爭..

200多處戰時遺址　韓國瑜：規..

解放軍45人升少將　遼寧艦再添..

發錢給低受入？400億可買7架..

日砸46億買馬毛島　供美戰機起..

瀋飛招標新設備確認殲-31上艦..

嚴德發視導五指山公墓

港媒：陸航母甲板未見艦載機起降..

裝甲586旅聯戰訓練測考強化戰..

隱形戰機2年成形　再強化推力系..

紐時：中國嚇跑對台軍售國！

更多熱門

相關新聞

川普大廈前街道被求改名「歐巴馬大道」

紐約市民近日聯署，要求將紐約第五大道上「川普大廈」前的一街道改名為「歐巴馬大道」。據了解，目前連署人數已經突破門檻達到3萬，不過該請願書還是要提交給市長白思豪與紐約市議會，經過兩者的批准才能夠進行重新命名，未來如果改名成功，「川普大廈」的地址就會改為「歐巴馬總統大道725號」。

4歲童尿床遭虐死　狠母：大女兒打的

南韓陸軍地面作戰司令部正式創立

學生遭女老師「一把剪斷秀髮」不敢上學

南韓滑冰女將控：17歲起遭教練性侵

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

網狂推！好市多神級可可爆好喝

曾之喬親口認他是「現任男友」！

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

幼兒淒厲哭喊　施暴主任：都道歉了還要怎樣

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨乳老師

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

更多

最夯影音

更多

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面