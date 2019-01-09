日本砸46億元買下馬毛島　提供美軍戰機「起降訓練」

▲馬毛島面積約8平方公里。（圖／翻攝網路）

國際中心／綜合報導



日本政府為給美軍航母「陸上航艦模擬起降」找一個更佳的訓練場地，預計在今年花費160億日圓，買下位於鹿兒島縣西之表市名為「馬毛島」的無人島。據了解，此舉能改善駐日美軍的訓練環境，對強化日美安保體制有重大意義，日本防衛省與擁有該無人島大部分產權的開發公司契約簽訂後，預計3月底就可以使用該島。

綜合日媒報導，有匿名政府人士透露，現正與擁有該土地所有權的東京一家開發公司進行最後協商，商定的金額約在160億日圓（約新台幣46億元），防衛省為此也在2019年度預算中另外編列了6億日圓的環境調查費用。

報導更指出，其實早在2011年時，就已選定了位於鹿兒島縣西之表市的馬毛島，但當時因為價錢問題一直沒能談攏，才會讓這件事擱置至今。據了解，當時地主開價400億日圓，談判過程並不順利。

馬毛島位於種子島以西約12公里處，是一個面積約8平方公里的無人島，距離硫磺島約1400公里，由於島上沒有居民，對美軍來說是很理想的訓練場地。目前「陸上航艦起降訓練」暫時都在東京都硫磺島進行，但天氣惡劣時，則會改在神奈川縣的美軍厚木基地與位於青森縣的美軍三澤基地進行。

事實上，美軍機進行訓練時，已經屢次遭當地民眾投訴噪音污染，例如2017年6月時，有約6000位民眾要告日本政府，要求當局禁止厚木基地的駐日美軍與自衛隊飛機在淩晨飛行。