立委補選／「南北雙龍」將戰艱困選區　國民黨：除非有更強棒

▲國民黨台南市黨部主委、台南市議員謝龍介。（資料照／記者林悅攝）

記者賴于榛／台北報導

新北市第3選舉區、台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區4立委補選戰將在3月16日投開票。三重與台南市長黃偉哲原選區都堪稱國民黨艱困選區，目前鎖定「南北雙龍」，新北市黨部主委李乾龍、台南市黨部主委謝龍介一戰，黨務人士表示提名小組已經在跨年之前與兩人密集討論，無論如何市黨部主委都有責任，除非有更強棒，不然有需要的話兩人還是願意為黨一戰。

中央選舉委員會宣布，第9屆立法委員新北市第3選舉區缺額補選投票日期，訂於108年3月16日（星期六）舉行投票，與台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區合併投票；另外，台北市第2選舉區及台中市第5選舉區將在27日投開票。





▲國民黨新北市黨部李乾龍。（資料照／記者李毓康攝）

三重與黃偉哲原選區都堪稱國民黨艱困選區，目前先鎖定兩市黨部主委「南北雙龍」出征，黨務人士指出，提名小組已經在跨年之前與2人密集討論，因為無論如何市黨部主委都有責任，除非2人有推薦其他更強棒，不然有需要的話兩人還是願意為黨一戰。

黨務人士指出，還在勸進兩人，同步也請熟悉地方事務的兩人協助覓才，因為一戰與覓才都是市黨部重要任務，三重部分前立委朱俊曉已表達無意參選，黨中央希望上回僅小輸高志鵬的李乾龍能再想想；台南部分，前立委高思博剛歷經市長戰役，暫時也無意願再戰，由網路聲量大，在地經營深厚的謝龍介出線機率頗高。