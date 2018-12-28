彰化台南金門立委補選　國民黨布局「龍介仙可以懼戰嗎？」

▲國民黨台南市黨部主委、台南市議員謝龍介。（圖／記者林悅攝）

政治中心／綜合報導

彰化縣、台南市與金門縣3席立委補選，1月14日開始受理登記，國民黨下周提出徵召時程，希望至少要守下原屬國民黨的彰化與金門2席立委，另外也將針對新北市第3選區立委展開徵詢。

組發會主委李哲華表示，這次補選參考第一階段補選的方式，台南第2選區徵召就會參考台北市方式，私下徵詢後直接徵召；彰化1選區則可能比照台中市，將以「不公開民調」決勝負，至於金門縣，因為參選爆炸，恐怕無法採取直接民調，還需要再思考徵召方式。

彰化縣立委補選，縣長王惠美競選總部副主委蔡明忠與前彰化縣副縣長柯呈枋表態參選，順利連任的和美鎮長阮厚爵與縣議員凃淑媚、林庚壬也都被勸進，黨務人士認為，這些人之中阮厚爵實力最為雄厚，不過問題在於他才剛連任鎮長。

金門縣部分，黨內有11人爭取參選，黨務人士分析，前立委楊應雄與前議長洪麗萍都有參與輔選縣長楊鎮浯，剛操完盤相對合適。

至於台南市立委補選，剛高票連任市議員的李文俊與前台南縣副議長陳中興被勸進，不過黨務人士透露，如果找不到人參選，地方黨部主委要自己承擔，台南市黨部主委謝龍介「已經有最壞的打算」，現在國民黨氣勢正旺，不能讓這次台南立委補選唱空城，「龍介仙可以懼戰嗎？」

這次議員選舉，謝龍介拿下台南市第一高票，被媒體封為「韓國瑜第二」，網友還拱他競選立委補選，謝龍介日前霸氣回應，「我是謝龍介，怎麼會是韓國瑜第二？」謝龍介表示，不會參選立委補選，因為已經答應全國網友要到各縣市和網友見面，也會跟對台與有研究者一起砌磋，國民黨會推派優秀的人選參與立委補選，不排除徵召優秀的素人出征。