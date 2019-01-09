「全台鬧蛋荒」茶葉蛋跟著漲一波？4大超商都出面回應了

▲超商茶葉蛋目前沒有調漲計劃。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

由於農曆年即將到來，讓雞蛋需求量大增，不過現在市場不僅傳出缺貨，其價格更創20年新高天價，一斤成本價漲到38元，零售價則飆到45元。對此，就有消費者擔心四大超商的茶葉蛋是否會跟著調漲，但各家業者均回應表示，目前沒有調漲計劃。

最近市場傳出鬧蛋荒，價格因此水漲船高。農委會表示，目前產地價格一台斤33.5元，今天又漲3元，33元是從去年9月開始，以漲價後來看，變36.5元，換算一公斤為60.8元，根據農委會畜產品「產地農場價格」，雞蛋創下自1998年1月有數據以來，20年新高價格。

對於這波全台雞蛋漲價潮，是否也會影響茶葉蛋跟著調漲，小7則回應指出，茶葉蛋維持1顆10元的價格，暫無漲價計畫；而門市的盒裝蛋因成本較無法提供，但零售價並不會因此調整。全家也說，茶葉蛋售價目前則無調整規劃，而店舖盒裝雞蛋售價則會隨CAS價格浮動漲跌。

至於萊爾富則指出，茶葉蛋目前沒有漲價計畫，但門市販售的盒裝蛋因近期產量不足，預計下星期一會調整價格，但調漲幅度尚未定案。另外，OK超商說，目前全台門市的單盒蛋售價漲3元，從65元變68元，但茶葉蛋目前暫不跟進調漲。

除了超商有販售茶葉蛋，連鎖超市美廉社也有販售，但業者表示目前沒有調價規劃。至於賣場內的蛋價都是依據每週市場報價公告的價格做調整，而供應量也都會盡量滿足消費者需求，目前還是都買得到雞蛋。