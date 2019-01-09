卓榮泰就任黨主席：不要讓歷史看不起我們這一代民進黨人

記者陶本和／台北報導

民進黨9日中執會後，舉行新任黨主席卓榮泰宣誓就職典禮。他在致詞時表示，不能忘記「1124」這幾乎讓民進黨站不起來，差一點就翻天覆地的日子，在心裡要有被打掉重練的認知，「不要讓歷史看不起我們這一代的民進黨人」。

卓榮泰在宣誓就職之後，在致詞時表示，感謝過去43天以來，林右昌代理主席，以及中常委、中執委跟中評委一起為黨的貢獻，幫助黨度過了最艱難的時刻。

卓榮泰表示，他希望全黨的同志就算不記得「928」民進黨創黨的日子，但絕對不能忘記「1124」這個幾乎讓民進黨站不起來，差一點就被翻天覆地的日子，「雖然我們黨的形體尚在，但在我們的心裡上要有被打掉重練的認知。」

卓榮泰指出，一個秉持創黨精神和理想，新的民主進步黨就此誕生，「我們不忘初衷，但必須與當下結合，進步改革更必須讓人民過安居樂業的生活」。

「黨和國家必須徹底地改造，才能夠安邦定國。」卓榮泰表示，改造不成功，連回頭路都沒有，信心不夠堅定，人民會收回僅存的一點點的信任。

卓榮泰最後高呼，「全體的先進同志們，就讓我們開始上工吧！記住1124，想好、做好每一件事」，不要讓歷史看不起我們這一代的民進黨人！」

▲民主進步黨第十六屆黨主席宣示就職典禮，卓榮泰正式就任。（圖／記者季相儒攝，下同）

