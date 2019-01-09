吳敦義秀立法院公報　要蔡英文別忘曾講過「九二共識」

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

中共中央總書記、國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》發表40 周年紀念會上，提及「九二共識」時特別強調促統與「一國兩制」。國民黨9日舉行中常會，黨主席吳敦義在致詞時，一方面批評習近平說法與「九二共識」完全沒有關聯，另一方面也拿出過去民國89年的立法院公報，「提醒」總統蔡英文與當年陸委會主委任內曾經表述我方立場就是各自表述一個中國。

吳敦義表示，習近平的說法與「九二共識」完全沒有關聯，一方面還提出「探索兩制的台灣方案」，這不是「九二共識」的內涵，而且兩者不相干，「一國兩制」也難獲台灣多數人的支持；兩岸目前處於分治狀態，各自發展出不同的社會制度與生活方式，但兩岸也都具有中華文化，希望雙方能從事制度競爭，以福國利民的制度來增進兩岸人民福祉，並在民主自由的基礎上繁榮復甦與和平。

對於蔡英文不承認九二共識，吳敦義當場秀出民國89年的立法院公報，「提醒」蔡英文能回頭去看看當年自己在陸委會主委任內的談話，「不要那麼健忘」，要回復過去的事實與對「九二共識」正確的認識，他並期待蔡英文不要用霸氣的口吻要求各政黨不要再用「九二共識」。

今天的中常會也首度邀15位去年底當選縣市長列席，但最後僅新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉等8人列席。