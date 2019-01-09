黨主席首行程站台何志偉！卓榮泰：民進黨已檢討 席次一定要保住

▲民進黨主席卓榮泰上任後首個行程替立委候選人何志偉站台。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／台北報導

卓榮泰9日正式接任民進黨主席，上任後首個行程就是替台北市士林大同區立委補選候選人何志偉站台。卓榮泰受訪時表示，這一席立委對民進黨「何其重要」，因為九合一選舉選民已經用選票教訓民進黨，「選民應該知道我們已經在檢討」。

卓榮泰接任黨主席後，馬上趕往士林參加「主席與台北市黨部黨公職輔選會議」替何志偉站台，現場包含王世堅、嚴若芳等台北市議員或是辦公室主任也都列席。卓榮泰說，「大家應該有看到，剛剛中央黨部交接講話我非常簡短，因為我知道我沒有時間，18天後就要面對這場補選。」

卓榮泰表示，立委補選選情比較冷，甚至很難讓市民感覺到已經在選舉，但這一席次本來就屬於民進黨，更是綠營有把握的地方，因此非常重要。他說，「第一個行程就到這個地方，告訴市民、選民，這一席次對民進黨何其重要，1124選民用選票已經教訓我們之後，這一席他們應該知道我們已經在檢討。」

針對輔選會議內容，卓榮泰透露，中央黨部將配合候選人原本就已經擬定的選戰計畫，再投入中央黨部資源全力配合。他說，「何志偉是我們黨提出來的候選人，唯一責任就是幫何志偉當選，我們會全力協助，這一席一定要保住」。

民調持續保持第一名，何志偉表示，自己有輸不得的壓力，不僅要很拚，還要拼命再努力。面對對手陳思宇頻頻嗆聲，他說，自己還是要用正向力量拚選戰，也跟其他候選人說加油。卓榮泰則補充，選民也不想看到選戰充滿惡意攻擊，呼籲對手保持理性、維持格局。