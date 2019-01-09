獨／機械車位故障急墜壓車　車主「差一秒斷頭」

▲新北市板橋這個機械停車位發生故障，差點夾到車主。（圖／記者林裕豐攝）

記者林裕豐／新北報導

去年12月平安夜早上，新北市一名健身教練到停車位取車時，機械車位升降設備發生故障，急速墜落，不但壓到車子，還差一點夾到他，事後維修保養機械車位升降設備的業者到場，說要給他5000元，但是健身教練把車子送到保養廠修理，維修費用就得花19萬。

該健身教練去年12月24日早上7點多到板橋江子翠停車場取車，由於現場是機械車位，他的車子在最下層，車位上升過程中，突然發生故障，「碰」的一聲，停車盤整個往下墜，車子被壓在最下面，健身教練心有餘悸說，如果往前一步去開車門「就被夾斷頭」。

▲機械停車位發生故障，壓到車子，造成車身內外多處損壞。（圖／記者林裕豐攝）

雖然人沒事，但是停車位故障壓壞車後續處理相當麻煩，由於健身教練租的車位是住宅大樓的地下室，管委會要求他直接跟維修設備的廠商「廣錩機電維護股份有限公司」聯繫，但是維修設備的廠商只願意用保險的理賠金賠償，大約不到維修費用的三分之一，健身教練無法接受，雙方經過多次溝通還是沒有共識。

對於賠償問題，廣錩機電維護股份有限公司黃文谷經理表示一切交給保險理賠，如果理賠金額差太多，車主不願意接受，只能用訴訟的方式來解決。

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