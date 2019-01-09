快訊／大陸外交部證實：本次中美貿易磋商已結束！

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中美貿易談判從7日開始後已經第三天，中國外交部發言人陸慷9日主持例行記者會時表示，「我可以確認中美貿易磋商已經結束。相關消息會很快發佈，請稍安勿躁。」

根據《央視》報導，陸慷表示，根據雙方達成的共識，本次磋商確實延長了，這代表雙方確實想要認真進行磋商。磋商結果如果是好的，不僅對中美都有利，對世界經濟也是一個好消息。

中美貿易談判7日登場，美國副貿易代表葛瑞許（Jeffrey Gerrish）率領代表團至北京，正式展開面對面磋商，農業、能源、知識產權保護議題成為本次的關注焦點，由於一直未有結論，因此在原訂計畫外的9日也持續進行。

據外媒報導，在中美經貿談判邁入第二天時，有知情貿易商稱，中國正在增加美國的大豆採購；這也是中方在過去一個月內，第三次大規模採購美國大豆。據悉，這次中國購買了總數將近15艘約90萬噸的船貨。

而根據《南華早報》報導，中國副總理劉鶴也現身談判會場，顯示了中國對此次談判的重視，也顯示了中國的善意，以及希望與美方達成協議的承諾。《華盛頓郵報》則稱，這表明中美磋商有好的開端，這種氣氛也影響到了華盛頓。美國國務卿蓬佩奧7日在採訪中，表示對磋商表示樂觀，「我們正在取得進展」。

