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川普演說誇大不實？「事實查核」狠打臉　外媒：只有一句說對

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▲▼ 美國總統川普在台灣時間9日上午10時發表全國演說 。（圖／路透）

▲ 美國總統川普演說遭事實查核狠打臉。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府局部關門目前進入第18天，總統川普發布全國演說，將邊境圍牆的問題指向民主黨，提到「政府關門只有一個原因：民主黨不為邊境安全提供資金」，更直指移民問題是一場危機。但有鑑於川普常常引述不正確的訊息，因此各大媒體如《衛報》、CNN、《華盛頓郵報》、NBC等，在川普演講結束後，立刻著手進行「事實查核」，準備打臉川普。

川普：邊境圍牆經費會透過我們與墨西哥的新貿易協議間接支付。
 CNN與《華盛頓郵報》指出，即使與墨西哥的貿易協定，最終確實提高了關稅收入，但這些錢也無法用在建造圍牆上。川普政府表示建造圍牆須至少180億美元的資金，現在他透過簽訂新的「美國、墨西哥、加拿大協議」（USMCA），來賺取足夠圍牆經費，但在經濟學的角度上，各國不會因貿易逆差而產生「虧損」，因此不會有任何錢賺進來。加上這條取代「北美自由貿易協議」（NAFTA）的新協議，目前尚未由國會表決通過，民主黨已表示反對，這筆經費仍需依靠國會批准。

川普：每天海關與邊境巡邏員都會遇到數千名試圖闖入美國的非法移民。
 事實上，非法移民到美國的人數急遽下降，海關和邊境保護局數據顯示，2018年在西南邊境共逮捕了39萬6579人，每天平均有1087人 ，並非川普所指的數千人。而且在2000年初期，每年政府逮捕的非法越境者皆超過100萬，2017年總共逮捕約31萬人，是自1971年來人數最少的一年，2018年則接近40萬人。

另外，川普亦對「日益嚴重的人道主義危機」表示擔憂，數據顯示，大量無人陪伴的孩童與尋求庇護的家庭正逐漸接近邊境，去年11月有超過2萬5000個家庭越過邊界，這些家庭多來自「北三角」瓜地馬拉、薩爾瓦多與洪都拉斯，試圖逃離暴力與貧窮。然而川普取消了前總統歐巴馬執行的「限制每日庇護人數」計畫，現在邊境管制局正煩惱不知如何安置這些移民。

▼移民聚集在蒂華納（Tijuana）觀看川普演說直播。（圖／路透）

▲▼移民聚集在蒂華納（Tijuana）觀看川普演說直播。（圖／路透）

川普：所有美國人都被『不受控』的非法移民所傷，不但壓縮公共資源，也降低就業和工資。
 雖無法確切計算非法移民所造成的金錢支出，但許多專家都反對非法移民會對經濟造成壓力，2017年的分析也指出，這些移民可以做出非常大的稅收貢獻。加州大學戴維斯分校（University of California-Davis）經濟系教授佩里（Giovanni Peri ）2009年的一項研究發現，由於移民讓該州就業人數增加1％，該州每名工人的工資平均增加0.5％。

川普：「在民主黨人的要求下，邊境圍牆將改為鋼鐵製的，而不是混凝土牆。」
 民主黨長期以來堅決反對川普在美墨邊境蓋混凝土牆，更沒有提出改成鋼鐵的替代方案。

川普：議員舒默過去支持蓋圍牆。
 川普終於說對了！民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）確實在2006年與其他民主黨人，支持「安全圍欄法」（ Secure Fence Act），該法案授權沿邊界建造圍欄，但不是圍牆。川普也曾說過，2006年版的牆根本無法與他的圍牆並論。

▲ 民主黨議員裴洛西與參議院少數黨領袖舒默針對川普演說做出回應。（圖／路透）

▲▼ 民主黨議員裴洛西與參議院少數黨領袖舒默針對川普演說做出回應。（圖／路透）

川普：今年會有更多美國人死於毒品，將超過整個越戰中死亡的人數。
 CNN直指川普的說法誤導大眾，據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）統計，2017年因藥物過量致死的總人數為7萬327人，縱然2017年的用藥過量死亡人數，確實高過死於越戰的5萬8220人，但川普並沒有把自美墨邊境毒品案件與美國境內案例分開討論。

他也在演說中提到，非法移民帶來毒品，包括古柯鹼、海洛英等，美國緝毒局（DEA）表示，查獲的非法「硬毒品」，也就是容易上癮的海洛因、古柯鹼等，大多來自包裹、船或飛機車輛裝載的貨物，以及試圖闖關入境的人等，所以邊境圍牆並不會減少運毒量。

川普：有1/3的女性在穿越墨西哥的危險旅途中遭到性侵害，截至目前為止，婦女與兒童是我們支離破碎的制度最大的受害者。這是我們南部邊境非法移民面臨的悲慘現實。
 川普終於承認這項事實，穿越美墨邊境的路途確實是充滿暴力的，據無國界醫生組織（Doctors Without Borders）的數據顯示，68％進入墨西哥的移民在過境期間遭受暴力傷害，近1/3的女性表示他們遭受過性侵害。

川普：在過去2年，移民與海關執法局逮捕了26萬6000名有犯罪紀錄的外籍人士，其中有10萬件被控暴力犯罪、3萬件性犯罪、4000起殺人事件。
 根據移民與海關執法局的數據，被逮捕的30萬人中，有21萬人被指控刑事犯罪，其中9萬9207人被控暴力毆打、3914人被控殺人、2萬7000人被控性侵。川普的數據包含所有已定罪跟未定罪的數量，若只看暴力毆打案件，過去2年只有6萬1906人被定罪。

另外川普也曾說，會有恐怖份子藉機進入美國，去年9月，國家部門的報告指出，「沒有可靠的證據顯示，國際恐怖組織在墨西哥建立基地、或透過墨西哥派特工到美國，即便恐怖組織會透過其他方式進入美國，但南方邊境仍可能受潛在恐怖主義影響。」美國司法部也發布報告，將非法移民與恐怖主義連結，對此安全分析師認為，該報告具有誤導性，司法部也隨即承認報告中雖有錯誤與缺陷，但拒絕撤回內容。

ET快訊
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關鍵字：川普,全國演講,美墨邊境,美墨圍牆,事實查核,北美要聞

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