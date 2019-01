川普演說誇大不實？「事實查核」狠打臉　外媒：只有一句說對

▲ 美國總統川普演說遭事實查核狠打臉。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國政府局部關門目前進入第18天,總統川普發布全國演說,將邊境圍牆的問題指向民主黨,提到「政府關門只有一個原因:民主黨不為邊境安全提供資金」,更直指移民問題是一場危機。但有鑑於川普常常引述不正確的訊息,因此各大媒體如《衛報》、CNN、《華盛頓郵報》、NBC等,在川普演講結束後,立刻著手進行「事實查核」,準備打臉川普。

川普:邊境圍牆經費會透過我們與墨西哥的新貿易協議間接支付。

CNN與《華盛頓郵報》指出,即使與墨西哥的貿易協定,最終確實提高了關稅收入,但這些錢也無法用在建造圍牆上。川普政府表示建造圍牆須至少180億美元的資金,現在他透過簽訂新的「美國、墨西哥、加拿大協議」(USMCA),來賺取足夠圍牆經費,但在經濟學的角度上,各國不會因貿易逆差而產生「虧損」,因此不會有任何錢賺進來。加上這條取代「北美自由貿易協議」(NAFTA)的新協議,目前尚未由國會表決通過,民主黨已表示反對,這筆經費仍需依靠國會批准。

FACT CHECK: Pres. Trump claims, without evidence, that Mexico will pay for border wall via trade deal. https://t.co/4VatiAeMC5 pic.twitter.com/wsfyRq8zrb