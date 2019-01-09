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9月大男嬰「哭太大聲」被痛毆腦出血　保母辯：吃米粉嗆到

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▲▼ 保母,女傭,傭人。（圖／CFP）

▲孩子總是最無辜的。圖為示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國明尼蘇達州一名高姓女子去年把9個月大的男嬰交給好友林梅顏（Mei Yen Lam，音譯）照顧，怎料孩子因哭鬧而被痛毆，腦出血造成永久性傷害。如今，林梅顏雖面臨起訴，高女卻吞不下這口氣，8日求助紐約的華人社團，希望向對方提出民事訴訟。

《僑報》報導，這起虐童案發生在去年1月，來自馬來西亞林梅顏受到請託，原本答應照顧高女的孩子，她卻情緒失控，痛毆無辜的男嬰，目前審判仍在進行，如果罪名成立，恐怕面臨10到20年的監禁與罰款。

對此，高女談論時依舊氣憤不已，她表示，當時為了讓孩子斷奶，去年1月29日將寶貝暫時安置在林梅顏住處，對方平時就會幫忙照顧其他孩子，藉此賺點零用錢。

兒子不在身邊的期間，高女也透過電話詢問狀況，總是得到「不錯」的答案，由於她的孩子之前也受過林梅顏照顧，她沒有多想。怎料，幾天後高女突然接到電話，她當下還被告知孩子是吃米粉嗆到，立刻飛奔前往醫院。

高女抵達醫院後，這才知道孩子大腦受到損害，必須馬上轉院。男嬰後來被轉往明尼蘇達大學兒童醫院，經過診斷，他大腦兩側出血，2個椎骨也骨折，接著進行手術。

起初，林梅顏向警方表示，孩子是進食過程中噎到，後來她才坦承，因為不斷聽到哭鬧聲才會忍不住施暴，曾用力把小孩丟到床上，她事後被以一級攻擊等罪名控訴。

事件發生後，高女一家人所受到的傷害沒有平息，孩子已接受2次手術，腦部還插著管子。她坦言，自己確實在照顧上有所疏忽，但也希望林梅顏得到該有的處罰，她好奇自己是否可以提出民事訴訟。

黎保利律師樓案件經理宋大維則說明，民事訴訟通常是尋求經濟上的賠償，高女有權提出民事訴訟，但由於涉及案件的只有保母，還要看對方的賠償能力，若想獲得鉅額的金錢賠償可能有難度。

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關鍵字：保母,虐童,北美華聞,北美要聞

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