慢跑遇惡犬她噴胡椒噴霧脫身　結果反被暴怒女飼主「咬」

美國加州奧克蘭一名女子在公園慢跑時,突然遭一條中型犬攻擊,情急之下她使用隨身的胡椒噴霧噴了狗,沒想到因此惹怒狗主人,對方不但衝上來出拳打人,還狠狠咬了她一口,在手臂上留下一清楚的咬痕。

員警表示,這起事件3日早上10時30分,發生在安東尼查博特地區公園(Anthony Chabot Regional Park),19歲的凱威萊德(Alma Cadwalader)當時帶著2條狗散步,但是沒牽狗繩,結果其中一條混種的中型羅威那犬(Rottweiler)突然跑去攻擊正在慢跑的史戴納(Cyndi Stainner)。

史戴納後來報案,警方立即逮捕了女飼主凱威萊德。史戴納的律師奧康納(John O'Connor)表示,當時狗突然向她衝來,「她擔心下一口就會咬傷她的皮膚,才會拿出胡椒噴霧,但她並沒有直接對著狗噴,只是想要嚇阻對方」,受害人除了是一名護士,家裡也有養狗,結果卻被凱威萊德打到腦震盪。

凱威萊德的律師達姆(Emily Dahm)則反駁,他的當事人才是受害者,「狗當時根本就沒有要攻擊慢跑女的意思,是對方誤以為狗會攻擊,就拿胡椒噴霧噴狗,凱威萊德只能不斷大喊,希望對方能夠停止攻擊,但對方完全不理,她想要搶結果頭髮被抓,為了自衛才會出口咬人。」凱威萊德目前被關押在監牢中,被控非法限制人身自由、嚴重傷害和搶劫等多項重罪,全案仍待進行審判。

