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400億紅包被罵翻　林靜儀：超徵是國家有在賺錢

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▲▼紅包,新台幣,農曆過年。（圖／記者劉姵呈攝）

▲政院擬撒400億分紅卻被罵翻。（示意圖／記者劉姵呈攝）

政治中心／綜合報導

因稅收超出預期，行政院擬發放400億經濟紅利紅包，卻掀起批評聲浪。對此，總統蔡英文強調，政府本應照顧弱勢者，目前方案都還在研議，尚未定案，且政府財政狀況都是公開資訊，都Google得到，盼弭平爭議，而民進黨立委林靜儀也出聲力挺，表示所謂的「超徵」並不是向民眾多收了不該收的稅，而是政府有認真省錢，且真的有賺錢，「不要再用經濟不景氣來當發言起手式了」。

行政院傳出將針對月新3萬以下及中低收入戶的民眾，發放400億經濟紅利紅包，引發討論。行政院副院長施俊吉8日在記者會上指出，歲計賸餘將做三項運用，第一，用來促進經濟發展，第二用來照顧弱勢扶老、攜幼、中低收入戶，第三，要預防非洲豬瘟，另也澄清，經濟紅利發放不會舉債、沒有破壞財政紀錄，不是負所得稅，也不是劫富濟貧，不會發放消費券。

蔡英文也說明，國家的責任就是要照顧弱勢者，稅收超過預期，是經濟發展的成果，現在方案仍還沒有定案，她是堅守財政紀律的總統，自她上任以來，政府的舉債比過去還少，而且也有計劃的還債，這都是公開資訊，都google得到。

林靜儀則解釋，「超徵」並不是多收了不該收的稅，而是稅收比編列預算時預估的多，也就是預算沒有浮濫編列，而國家經濟發展比預期的好，雖然要怎麼運用稅收應有更仔細的規劃，「但是很重要的事實是：政府有在認真省錢，然後，國家有在賺錢。」

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關鍵字：行政院,民進黨,

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