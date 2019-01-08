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中醫有效減少化療藥心毒性　獲國際期刊、臨床療效雙認證肯定

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▲台南市立醫院郭祐睿醫師以中醫治療林姓乳癌病友，林女現身說法，感謝中醫治療讓她至今仍維持非常好的生活品質。（圖／記者林悅攝）

▲台南市立醫院郭祐睿醫師以中醫治療林姓乳癌病友，林女現身說法，感謝中醫治療讓她至今仍維持非常好的生活品質。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台灣乳癌病友日多，在化療過程中可能面臨心衰竭等副作用，有些病友甚至被迫停止化療，增加死亡的風險，台南市立醫院中醫部郭祐睿醫師研究團隊發現，使用薑黃、蒲公英、白花蛇舌草與黃芩等藥，可減輕化療藥引起的心臟衰竭，並降低乳癌的再復發率與死亡率。

郭祐睿醫師舉案例指出一名林小姐是乳癌病友，經過乳癌化療用藥「小紅莓」治療後，發現左心室心輸出量小於40％，腫瘤科醫師為了安全而停止化療，林小姐尋求郭祐睿醫師治療，經過半年悉心調理，心輸出量增加到了53.1％，腫瘤標記物CA153及CEA也都維持正常，雖然林小姐無後續的化療，至今仍維持非常好的生活品質，令林小姐很滿意。

林小姐現身說法指出，她於2016年10月發現罹患乳癌初期，但基因型屬易復發且多重轉移類型，她接受乳癌化療用藥「小紅莓」治療後，造成嚴重副作用，其中化療藥的心毒性造成心臟受損，再治療下去會要命，不得已只好停止化療。林小姐聽聞中醫治療癌症有顯著效果，因住家近台南市立醫院，所以才求助郭醫師治療，沒想到中醫治療效果顯著，除讓醫師原本說不可逆的心臟受損恢復到心輸出量到53.1％，其他的副作用及乳癌都得到改善，2018年底的體檢各項檢查及癌指數都正常，讓她現在擁有良好的生活品質，郭祐睿醫師可說是她的救命恩人。

郭祐睿醫師說乳癌患者常使用的化療藥物艾黴素（Doxorubicin, Adriamycin，俗稱小紅莓）具有心毒性，使用後容易造成心律不整、心衰竭、血管阻塞及擴張性心肌病變，甚至對心臟造成永久且不可逆的傷害，因此乳癌病友接受治療前後，都須隨時監控心臟狀況。

郭祐睿醫師團隊開始著手分析1997年至2010年的健保資料庫，篩選48914名曾接受小紅莓化療的乳癌患者，其中24457人曾接受中醫治療，另有24457人未曾接受中醫治療；統計結果顯示，接受中醫治療患者心臟衰竭機會，比未接受中醫治療者降低30％。郭醫師透過文獻與資料庫資料發現，使用薑黃、蒲公英、白花蛇舌草與黃芩等4種中藥，能降低化療引起心衰竭的機會更可減少70％以上，且郭醫師自己於臨床使用這4種藥物也有良好的成效。

郭祐睿醫師指出小紅莓的心毒性是因為會在體內產生自由基，使細胞產生過氧化，進而改變構造與功能，破壞心肌纖維，薑黃、蒲公英、白花蛇舌草與黃芩因為都有抗氧化力，可以降低細胞的過氧化現象，從而減少小紅莓的心毒性，所以是具有抗氧化力兼具解毒能力的中藥。而其研究已刊登於中醫類頂尖國際期刊「Journal of Ethnopharmacology」，他將此研究臨床應用於乳癌患者也獲得良好療效。

郭祐睿醫師強調中醫治療不只對乳癌症患者減輕副作用有效，根據WHO的研究，中醫在預防癌症復發轉移、延緩惡化，甚至對增加癌症存活率也有助益，因此衛福部特地增列預算，鼓勵肺、乳、肝、大腸癌患者，都可透過中醫加強照護，民眾可善加利用中醫加強照護癌患這項福音。

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關鍵字：中醫,化療,心毒性,國際期刊,臨床療效

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