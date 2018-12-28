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以愛膚慰傷痛　台東慈濟歲末祝福600人點燈祈福

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▲▼2018年12月27日慈濟證嚴法師來到台東主持歲末祝福時，慈濟醫師、志工上台分享「1021鐵路事故」後的關懷陪伴，慈濟走在最前、陪到最後。（圖／記者林弘展攝）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「能夠助人離苦得樂，是我最大的福氣」。2018年12月27日慈濟醫院關山分院中醫部高允中醫師在慈濟證嚴法師來到台東主持歲末祝福時，上台分享「1021鐵路事故」後，不僅一開始的慈濟關懷團隊陪伴，身體的痛會過去，心靈的痛需要時間膚慰，慈濟總是走在最前、陪到最後。

2018年12月27日，慈濟證嚴法師來到慈濟台東聯絡處主持「2018年台東區歲末祝福感恩祈福會」，現場有台東縣縣長饒慶鈴、前台東縣縣長黃健庭、卑南國中等15學校校長、以及「1021鐵路事故」罹難者家屬、傷者等，共約600位台東民眾虔誠祈福、領取福慧紅包，接受證嚴法師的祝福，以感恩心迎接新的一年。

▼關山慈濟醫院中醫科高允中醫師表示，慈濟醫院關山慈院籌備「1021 一定愛你」義診，希望透過中醫義診膚慰傷者的身心靈。

▲▼2018年12月27日慈濟證嚴法師來到台東主持歲末祝福時，慈濟醫師、志工上台分享「1021鐵路事故」後的關懷陪伴，慈濟走在最前、陪到最後。（圖／記者林弘展攝）

慈濟醫院關山慈院籌備「1021 一定愛你」義診，由關山慈院中醫科主任沈邑穎醫師帶隊，每周六往診台東市，持續到明年6月。關山慈濟醫院中醫科高允中醫師表示，對東部人來說，火車與生活密不可分，「1021鐵路事故」發生時，四處都是不安的氛圍，對事故傷者而言，身體的傷會痊癒，心靈的傷誰來顧？「透過中醫義診，希望能膚慰傷者的身心靈」。

事故傷者楊淑瑜女士上台分享自己當時在第7車，很幸運現在還能抱傷上班、還能站在這裡分享，但她也表示，傷口痊癒了，內心驚惶還在，很感恩慈濟與沈邑穎醫師帶領的中醫義診，讓我的心終於平靜了下來，「針灸的針一扎下去，我的眼淚就流了出來，不是因為肉體的痛，而是感覺內心情緒被釋放了」。

▼「1021鐵路事故」傷者楊淑瑜女士感恩慈濟中醫團隊舉辦義診，讓她的心終於平靜了。

▲▼2018年12月27日慈濟證嚴法師來到台東主持歲末祝福時，慈濟醫師、志工上台分享「1021鐵路事故」後的關懷陪伴，慈濟走在最前、陪到最後。（圖／記者林弘展攝）

上台分享的還有慈濟志工范春梅、蔡春蘭。由於「1021鐵路事故」18位罹難者有17位是台東人或在台東工作者，多位與台東慈濟志工是鄰居或同鄉，慈濟志工自災害後就近關懷罹難者家屬，更在台東殯儀館設站10天服務。

慈濟志工范春梅表示，看到罹難者家屬驟失親人還要強忍悲痛處理後事、食不下嚥，讓慈濟志工非常不捨。感恩後勤的香積組得知家屬沒有胃口、吃不下便當，會製作小點心讓家屬能在空檔進食補充體力

慈濟志工蔡春蘭上台分享，罹難者家屬表達自己在宜蘭找不到親人時，就有慈濟志工關懷，甚至陪伴認遺體，回到台東也看到慈濟志工。慈濟志工持續關懷迄今，罹難者家屬也期許自己留著對亡者的美好回憶，要化悲痛為力量，將亡者生前的熱情延續，投入助人行列！

▼慈濟志工蔡春蘭(左二)關懷罹難者家屬，12月27日上台分享其中一位罹難者家屬自許留著對亡者的美好回憶，要將亡者生前的熱情延續，投入助人行列！

▲▼2018年12月27日慈濟證嚴法師來到台東主持歲末祝福時，慈濟醫師、志工上台分享「1021鐵路事故」後的關懷陪伴，慈濟走在最前、陪到最後。（圖／記者林弘展攝）

▼2018年12月27日，慈濟證嚴法師來到慈濟台東聯絡處主持「2018年台東區歲末祝福感恩祈福會」，現場約600位台東民眾虔誠祈福。

▲▼2018年12月27日慈濟證嚴法師來到台東主持歲末祝福時，慈濟醫師、志工上台分享「1021鐵路事故」後的關懷陪伴，慈濟走在最前、陪到最後。（圖／記者林弘展攝）

歲末祝福祈福會最後，由慈濟證嚴法師領眾點燈，祝福人人以感恩心迎接新的一年。

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關鍵字：1021鐵路事故,慈濟,醫院,歲末祝福,中醫,義診,關懷

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