非洲豬瘟廚餘禁令落實　農委會、環保署今天提策略

▲廚餘被當成非洲豬瘟傳播病毒的關鍵之一。（圖／記者王亞志攝）

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農委會6日緊急宣布， 1155場廚餘養豬場須一週內向環保單位申請檢核，否則將轉飼料或退場，不過外界都在關切，這麼短時間內要如何執行、煮熟廚餘不養豬該如何處理。由行政院長賴清德今（8）日親自主持跨部會會議，農委會、環保署報告策略，而農委會防檢局10點也要召開專家會議，同步在防檢局臉書上直播。

非洲豬瘟防疫規格再升級，各地區都嚴陣以待。彰化縣農業處長陳炳森表示，將嚴格要求廚餘一定得蒸煮過後才能使用，而且必須落實一個小時要90度C蒸煮才可以，否則最高罰300萬元，也將輔導養豬業者轉型使用飼料代替廚餘，提供每頭最高補助2200元，退場補助提供20、30、 50 萬元不等分級補助。

桃園市長鄭文燦也說，為防堵非洲豬瘟在國內爆發，未來中央一旦啟動禁用廚餘，桃園市會跟進，並針對養豬產業進行輔導，請業者轉為飼料餵養，若業者停止飼養，也會有相關補貼，籲請業者在尚未啟動禁用廚餘前，一定要把廚餘煮熟。

台中市府農業局長蔡精強表示，市府已成立緊急應變中心，全面啟動防疫各項措施，籲請養豬戶務必落實廚餘高溫蒸煮，而為鼓勵廚餘養豬戶改以飼料養豬，政府以每頭最高飼料補助2200元，可於3月底前向所在地區公所提出申請。

台東副縣長張志明7日也特別前往縱谷地區拜訪養豬業者，並參與縱谷鄉鎮聯繫會報，請鄉鎮長及公所協助宣導希望養豬戶不用廚餘養豬，以及配合離牧、退場優惠機制，以提升防疫能量，落實各項防疫措施。

對於廚餘養豬要在1周內申請合格，台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育相當不滿。他認為，廚餘養豬真的是很大的風險，農委會不能不斷聲稱，要等到台灣有疫情才禁止， 因為台灣的廚餘早晚都要進入養殖系統，如果能提早面對，國內高達2千多億的養豬產業就能大幅降低消失機率。

郭嘉育說，疫情要是爆發，首當其衝除豬農的財產損失外， 連運輸、獸醫和醫藥等業都會受到慘重波及，那是一整個生命共同體，決定要號召全台豬農17日北上前往農委會抗議，訴求「禁廚餘、救台豬」。