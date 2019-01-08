　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

非洲豬瘟廚餘禁令落實　農委會、環保署今天提策略

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼海漂死豬帶原非洲豬瘟，金門全島防疫大作戰，豬肉伴手禮因禁止輸出，業績被「死當」（圖／記者王亞志攝）

▲廚餘被當成非洲豬瘟傳播病毒的關鍵之一。（圖／記者王亞志攝）

生活中心／綜合報導

農委會6日緊急宣布， 1155場廚餘養豬場須一週內向環保單位申請檢核，否則將轉飼料或退場，不過外界都在關切，這麼短時間內要如何執行、煮熟廚餘不養豬該如何處理。由行政院長賴清德今（8）日親自主持跨部會會議，農委會、環保署報告策略，而農委會防檢局10點也要召開專家會議，同步在防檢局臉書上直播。

非洲豬瘟防疫規格再升級，各地區都嚴陣以待。彰化縣農業處長陳炳森表示，將嚴格要求廚餘一定得蒸煮過後才能使用，而且必須落實一個小時要90度C蒸煮才可以，否則最高罰300萬元，也將輔導養豬業者轉型使用飼料代替廚餘，提供每頭最高補助2200元，退場補助提供20、30、 50 萬元不等分級補助。

桃園市長鄭文燦也說，為防堵非洲豬瘟在國內爆發，未來中央一旦啟動禁用廚餘，桃園市會跟進，並針對養豬產業進行輔導，請業者轉為飼料餵養，若業者停止飼養，也會有相關補貼，籲請業者在尚未啟動禁用廚餘前，一定要把廚餘煮熟。

台中市府農業局長蔡精強表示，市府已成立緊急應變中心，全面啟動防疫各項措施，籲請養豬戶務必落實廚餘高溫蒸煮，而為鼓勵廚餘養豬戶改以飼料養豬，政府以每頭最高飼料補助2200元，可於3月底前向所在地區公所提出申請。

台東副縣長張志明7日也特別前往縱谷地區拜訪養豬業者，並參與縱谷鄉鎮聯繫會報，請鄉鎮長及公所協助宣導希望養豬戶不用廚餘養豬，以及配合離牧、退場優惠機制，以提升防疫能量，落實各項防疫措施。

對於廚餘養豬要在1周內申請合格，台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育相當不滿。他認為，廚餘養豬真的是很大的風險，農委會不能不斷聲稱，要等到台灣有疫情才禁止， 因為台灣的廚餘早晚都要進入養殖系統，如果能提早面對，國內高達2千多億的養豬產業就能大幅降低消失機率。

郭嘉育說，疫情要是爆發，首當其衝除豬農的財產損失外， 連運輸、獸醫和醫藥等業都會受到慘重波及，那是一整個生命共同體，決定要號召全台豬農17日北上前往農委會抗議，訴求「禁廚餘、救台豬」。

ET快訊
直擊／宥勝勾老婆100hr轉機抵台！女兒飛奔討抱抱
韓29歲女歌手「心臟麻痺」猝逝！消息藏2周才曝光
理科太太1年內「破產→上億身價」！全靠這支5分鐘神片

關鍵字：非洲豬瘟,廚餘,農委會,防檢局,補助

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

管媽身穿紅衣被讚「今天好漂亮！」　笑說沒有特別打扮

水龍頭台語唸「水得逃」錯了嗎！　她被圍攻求助...全台網聲援

阿嬤硬塞護身符！他連續撞鬼3次又遇「鬼壓床」...乩童見發黴符勸：快燒掉

「低調上任、認真做事」　台大新任主秘：此時不適合原地踏步

禮貌弟打針爆哭！臭奶呆「狂說謝謝」X5　網讚爆...心疼秀秀：不哭不哭

百人徵當乾女兒！救生員女心酸吐「當過酒店妹」　老翁秒翻臉：她沒希望了

還在找！老翁徵乾女兒送1800坪土地「百女來試」　背後家世曝光：有苦衷

10公分長尾水青蛾黏紗網4點點「看著你」　男主人驚呆：好像人

管中閔眼眶泛紅自稱「老文青」擁抱爸媽　管爸大讚很優秀

金手指預備！台鐵凌晨12點開搶「春節車票」　網憂當機噩夢重演

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

管媽身穿紅衣被讚「今天好漂亮！」　笑說沒有特別打扮

水龍頭台語唸「水得逃」錯了嗎！　她被圍攻求助...全台網聲援

阿嬤硬塞護身符！他連續撞鬼3次又遇「鬼壓床」...乩童見發黴符勸：快燒掉

「低調上任、認真做事」　台大新任主秘：此時不適合原地踏步

禮貌弟打針爆哭！臭奶呆「狂說謝謝」X5　網讚爆...心疼秀秀：不哭不哭

百人徵當乾女兒！救生員女心酸吐「當過酒店妹」　老翁秒翻臉：她沒希望了

還在找！老翁徵乾女兒送1800坪土地「百女來試」　背後家世曝光：有苦衷

10公分長尾水青蛾黏紗網4點點「看著你」　男主人驚呆：好像人

管中閔眼眶泛紅自稱「老文青」擁抱爸媽　管爸大讚很優秀

金手指預備！台鐵凌晨12點開搶「春節車票」　網憂當機噩夢重演

趨勢科技統計：「一頁式詐騙」案例增　臉書廣告最嚴重

華映上市19年從64元變0.48元　聲請重整後連垃圾桶都封

朱立倫幽默「恭喜管爺」：過去是校長管台大現在是「台大管校長」

探秘快手刀！台南歐風古堡內藏400隻蝙蝠　預約至2月底

白宮國安會發言人推特挺台灣　外交部：誠摯感謝

白襪撒2年1800萬美元　網羅2015年皇家奪冠鐵牛棚赫雷拉

「一個中國早是事實」　黃智賢：不能獨又不願統，以為能撐多久？

400億發紅包惹議！蔡英文急跟政院討論踩煞車：照顧弱勢心意不變

「柴山龍巖冷泉加熱就變溫泉」　高雄觀光局長：高雄人都知道！

車速表停在100...廚師閃拖車撞路樹慘死　滿車都是血　

生活熱門新聞

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」..

快訊／北捷板南線大塞爆！請14..

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破..

她祭100請人幫倒垃圾　結局超..

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到..

大姑房租漲2萬　人妻搬走直接買..

女神級牙醫　自曝求學封閉面

他問：逛Costco怎麼回本　..

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　..

重機雙人組台24線 「拎一袋」..

她浪叫迴盪社區　網：土地公鎮不..

初遇Google街景車！他驚嘆..

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

南部人愛請客！網：高雄玩2天沒..

更多熱門

相關新聞

400億補助低薪族？Sway：不如打房救經濟

總統蔡英文在元旦拋出「經濟紅利」的議題，擬針對月薪3萬元以下低薪族及中低收入戶發放補助，引起社會及學界輿論。房產名家Sway直指，該政策比消費券還爛，不知道是哪個白癡想的，還不如打房救經濟。

台東關山豬隻最多　縣府宣導禁用廚餘

防範非洲豬瘟　中市府鼓勵用飼料養豬

台北驚現死豬　3症狀判斷非洲豬瘟

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

心好累！感情出現「8跡象」快分手

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不捨

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

世紀大發現！薯條盒秘辛她實測悲劇

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

TOYOTA Yaris變跨界休旅車

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面