iPhone Xs 系列開賣最大降幅來了！電信三雄今起綁約最多省4千

▲iPhone XS、iPhone XR。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

新年想換新手機嗎？蘋果2018年推出的新機iPhone XS系列，雖然刷新了iPhone的售價，但上市一季以來買氣仍不如預期，因此電信三雄紛紛推出限時折價優惠方案，降價幅度高達4000元，除了為客戶獻上新年禮物，也希望能藉由優惠價格帶動買氣。

中華電信2日率先宣布，即日起至2月28日止，凡購買iPhone XS Max、iPhone XR，搭配「新精選購機方案」或「大4G購機方案」，月付999元和1,199元，即享購機折價2,000元。且搭配舊換新方案，最高可省下28,000元；用戶若選擇月付1,399元以上，最高可現折4,000元，行動VIP客戶最高還可再享5,000元優惠。

遠傳電信則在3日表示，即日起至2/28止，凡新申辦、攜碼或續約申辦999元以上資費，搭配最新iPhone XR及iPhone Xs Max全系列，即享手機購機最高可折4,000元，老客戶再享優惠，白金會員續約最高再折5,000元，專案價折至0元止。

台灣大哥大則宣布，從4日起至2月28日止，新申辦、攜碼或續約申辦999元以上資費，搭配最新iPhone XR、iPhone XS MAX全系列，購機現折2000元，月付1399元以上最高可享4000元優惠；另外，搭配舊機換新機方案，最低可享3折優惠，以iPhone X 256G為例，最高現折19,000元。