發稅計賸餘有加乘效益　施俊吉：分給所得後段的人符合社會正義

記者賴于榛／台北報導

總統蔡英文元旦談話要求將稅收超收紅利分享給弱勢，經過一週討論與規劃，行政院副院長施俊吉8日召開「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，他表示稅計賸餘將有3用途只發一次且將從長計議，原因是經濟學上有邊際效應，也就是弱勢民眾增加所得之後，拿來消費的比例高對於經濟成長有加乘效益，「社會上也應該同意，分一點給所得後段的這群人，符合社會正義」。

施俊吉強調，稅計賸餘的使用方法將是一次性，處理方向將會是從長計議，謹慎周延，會多聽立法院與社會意見，謹慎溝通，主要是為了促進經濟發展、照顧弱勢以及為非洲豬瘟預防留下經費。





對於外界多所揣測方案走向，施俊吉表示，本案不會舉債、不會破壞財政紀律、本案絕對不是負所得稅，外界報導是屬子虛烏有，也不是劫貧濟富，是要照顧弱勢，本案也不是發消費券，更不會發放現金或是現金紅利。

從長計議部分到底要多久，施俊吉則說，今年度預算已經審查到一半，歲計剩餘的規劃將在明年度編列，且方案受眾清楚、行政成本低，金額不會超過財政部算出的稅計賸餘386億元。

媒體追問，為何選擇一次性發放，社福預算本來也就有，這樣發放對經濟促進的效果為何？施俊吉則說，補助社會弱勢本來就是常態性的，但針對總統的指示將是一次性，不希望年年發放，因為預算也無法支應社福預算增加。







▲行政院發言人Kolas Yotaka。

施俊吉說，一次性發放效果是經濟學上有邊際效應，也就是弱勢民眾增加所得之後，拿來消費的比例高對於經濟成長有加乘效益，「社會上也應該同意，分一點給所得後段的這群人，符合社會正義」。

至於具體的金額規劃，施俊吉表示，這要看受眾人數規劃，且從這幾個方向會有排斥效果，例如第一項多了、第二項就會少，整體的族群人數、經費預估數字如何組合還要再討論。

施俊吉強調，方案預算不會超過386億元，且如果沒有用完，就會拿去公債的還本。





▲財政部長蘇建榮。

對於工商業界反彈，施俊吉則說，如果方案可以讓內需增加，所有工商業也能獲利，各行各業都會有好處，能透過整個產業關聯帶動產值提升。

施俊吉也再重申不考慮消費券，就是因為2009年發放的經驗裡面，沒有增加消費，民眾不拿台幣只拿消費券沒有產生經濟效益，因此一開始就絕對不做消費券，就是考量到經濟效益，且上次的消費券是舉債因應，這次沒有舉債是用歲計賸餘。

▲副院長施俊吉。（圖／記者林敬旻攝，下同）