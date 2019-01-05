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吳敦義何時宣布參選2020？國民黨：拚立委補選是現在最重要的

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▲吳敦義弔唁江丙坤、連勝文、蕭萬長夫婦、辜仲諒、郭台強▼ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳敦義參選2020時機還要再等等。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

對於是否參選2020總統，國民黨主席吳敦義日前指出「選或不選，適當時間自然會表態 」，至於何時是適當時間，國民黨組發會主委李哲華則說，目前黨政正辦理感恩茶會，還有立委補選戰局要打，「先打好，應該是黨現在最重要的工作」。

2020國民黨究竟要如何產生總統候選人，率先宣布要挑戰2020的新北市前市長朱立倫拋出總統全民調提名，社會較能接受；吳敦義則認為依現行制度較為合理，甚至提出「換柱」往事提醒朱立倫，2016大選時本來是全民調，最後卻被當時的黨主席朱立倫用臨時黨代表大會推翻，逼的朱立倫5日出席活動時笑著回應，「謝謝吳主席的提醒，應該跟洪主席再道歉一次」。

▲▼ 國民黨中常會,李哲華 。（圖／記者周書羽攝）

▲國民黨組發會主委李哲華。（資料照／記者周書羽攝）

究竟要採全民調還是現有制度，前總統馬英九5日受訪時建議交由黨部決定。李哲華受訪時則說，現行黨內提名辦法有七成民調、三成黨員投票規定，業務單位就是有規定照規定、有慣例按慣例，三年前是用這個辦法，三年後不用的話怎麼對各界解釋？

至於吳敦義認為可以參選人們協商，李哲華則說，那是主席的高度，但他是執行單位，目前就是依照規範走。

而黨主席吳敦義何時要表態參選2020，李哲華則說，目前黨政正辦理感恩茶會，還有立委補選戰局要打，「先打好，應該是黨現在最重要的工作」。

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關鍵字：國民黨,2020,吳敦義,朱立倫,李哲華

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