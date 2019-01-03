男子情關難過燒炭輕生　警火速成功救援

▲台南市歸仁區一名陳姓男子因失戀心情低落，於LINE群組內PO出燒炭照片，欲在家中房間輕生了結自己性命，歸仁警方火速趕抵現場成功救援。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區一名陳姓男子因失戀心情低落，於LINE群組內PO出燒炭照片，欲在家中房間輕生了結自己性命，歸仁警方獲報火速趕抵現場，向家屬取得備用鑰匙進入，打開窗戶後，將即將昏倒的陳男叫醒，帶回派出所留置保護，通知外出工作的陳父平安帶回家。

台南市歸仁分局歸南派出所警員張志佳、張銘升，1月2日晚上巡邏時接獲報案稱其友人陳男於其歸仁區住處因失戀、心情低落，於LINE群組內PO出燒炭照片，欲輕生了結自己性命。

警方接報火速趕抵現場，在陳男的房間外呼叫均無人回應，立即向在場家屬索取備用鑰匙進入察看，房間內有正在燃燒木炭之火爐，且煙霧瀰漫，陳男昏坐於房間沙發上即將失去知覺，張員2人立即將門窗打開使空氣流通，並詢問陳男身體狀況，為防止其再有輕生之舉動，即將其帶回所內安撫留置保護，確認無礙後再通知其外出工作之父親帶回照顧。

歸仁分局指出員警獲報民眾燒炭自殺案件，迅速趕抵現場，處置機警得宜，安撫輕生民眾內心傷痛，打消其自殺念頭，挽救其寶貴生命，其表現深獲當事人及家屬感激。

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