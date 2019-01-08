白宮籲北京停止對台施壓　陸國務院參事：是針對民進黨

▲大陸國務院參事時殷弘。（圖／翻攝自鳳凰網）

記者蔡浩祥／北京報導

白宮發言人馬奇斯（Garrett Marquis）今表示，美國拒絕接受武嚇台灣人民的方案與威脅，美國也呼籲北京，停止壓迫台灣，恢復與台灣民選政府的對話。對此，大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘受訪反批，要美方別搞錯對象，北京是對民進黨施壓。

中共總書記習近平2日在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會，提出包括堅持「一個中國原則」、探索「兩制」台灣方案等五項對台原則，重申不承諾放棄對台使用武力。總統蔡英文當日隨即回絕。

馬奇斯透過白宮國安會發言人官方推特表達美方立場，除轉發《華爾街日報》報導蔡英文回應，更表明美國「拒絕」使用武力脅迫台灣人民的方案或威脅。

▲白宮發言人馬奇斯（Garrett Marquis）推特。（圖／截自推特）

他說，美國認為任何解決兩岸分歧的方式都必須是和平的，而且必須基於雙方人民意願。美國也呼籲北京停止壓迫台灣，恢復與台灣以民主方式選出的政府對話。

時殷弘表示，這不排除是美國藉打「台灣牌」，向北京做出的挑釁；但，美方似乎搞錯方向，北京打壓的是民進黨，不是台灣，在北京看來「台灣問題比貿易戰還重要」。

他強調，習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會提五項對台原則，已清楚說明北京下階段具體對台方針。

▲中共總書記習近平對台拋出「習五條」，總統蔡英文隨即回絕。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

尤其在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表人士，就兩岸關係和民族未來開展民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

時殷弘認為，習近平的論述，既繞開民進黨，也避免萬一以後國民黨重新執政，兩岸又重回「不統不獨」的老路；總而言之，無論美國怎麼說，就台灣問題，北京是不會退讓的。