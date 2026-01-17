華航班機「胎皮剝落波及機翼」返航　民航局調查

▲華航飛維也納班機因機翼異常返航。（圖／翻攝FlightAware）

記者李姿慧／台北報導

華航CI063由桃園飛往維也納的航班，日前因輪胎胎皮剝落，打中右側機翼，波及減速板及襟翼損壞。華航表示，旅客通報機翼異常，但並無外傳襟翼遭打穿的情況，機組員與地面主管當下討論後決定返航，該飛機順利返回桃園機場，已安排檢修作業。民航局指出，將持續調查事件肇因。

華航說明，1月14日CI063桃園-維也納長程航班，起飛後不久機長接獲客艙組員通報靠窗旅客發現右側機翼有點異常，但航機在起飛及爬升過程中均正常，監控系統未有任何異常訊息，機長確認後立即與地面專業人員及主管討論，決定不繼續前往目的地。依程序完成放油後，航機順利返回桃園機場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航指出，該班機落地後經查為輪胎外層胎皮於起飛滾行時剝落所致，華航於第一時間通報主管機關，目前正依循原廠手冊安排進行檢修作業。而該航班也另調派一架航機執行任務前往目的地，等候期間安排餐飲服務，造成不便祈請見諒，也感謝所有旅客理解及該位通報旅客的協助，並感謝民航局與運安會當日派員協助確認航機情形以及後續作業指引。

華航強調，執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則，特此說明，讓公眾理解真相。

民航局則表示，民航局在接獲通報後，於第一時間派員調查，初步發現8號輪胎外層胎皮剝落，右側機翼之減速板、襟翼有損壞情況，將持續調查事件肇因。