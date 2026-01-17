iPhone11撐到現在！律師曝「小孩覺得家裡窮」：同學拿的都比較新

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

先前曾有網友感嘆，現在物質誘惑大，看到有同學拿最新款iPhone，就算是孩子，難免也會互相比較，讓家長陷入兩難。律師林智群也分享自家情況，拋出疑問「小孩不會賺錢，有必要給最新手機嗎？」也感嘆「無法理解，但現在的小朋友就是會互相比來比去。」

林智群表示，自己手上的 iPhone 11 撐到現在，其實應該可以再戰兩年，但最後還是換了 iPhone 17 512G 基本款。接著，他提到老大班上同學幾乎都有手機，只有他的小孩沒有。林智群因此和孩子約定，只要成績進前五名，就把舊的 iPhone 11 交出，「前面兩次他都完成了，iPhone 11 看起來是不保了。」

小孩覺得「家裡有點窮」：同學換下來的都比較新

令他不解的是，小孩一直覺得家裡不夠有錢，因為「同學換下來的 iPhone 都比我們家的新。」最後只能感嘆，「無法理解，但現在的小朋友就是會互相比來比去。」他也補充，自己只換基本款「是因為我們家窮，不是因為我對拍照沒興趣。」

貼文引發討論，就有人超有感，「我一直跟小朋友說我們家沒有錢，爸媽都在打工」、「『現在』兩個字拿掉，小朋友就是永遠會比來比去、大人也會！只是那個東西他在不在乎，以及有沒有實力而已」、「每個世代比的不一樣，從小就看過比球鞋品牌、比電腦配備，比壓歲錢 零用錢、比爸開什麼車。」

也有網友打趣，「我這邊有兩支 iPhone 8s，我可以背靠背把它黏在一起，變成雙面手機，然後你就跟你兒子說，這邊有一隻 iPhone 16 SS！」「財富是累積起來的，如果之前用iPhone 8，加上iPhone 11也有iPhone 19了。」