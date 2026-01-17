LINE禮物被退回會怎麼想？　一票曝「真實原因」：我也常這樣

▲LINE禮物被退回，會怎麼想？（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

隨著通訊軟體普及，「LINE禮物」成為現代人維繫感情的便利工具，許多人會透過發送電子兌換券來請親友喝咖啡。不過，女星嚴立婷近日在社群平台發文拋出疑問，如果對方並沒有在期限內使用兌換券，大家會怎麼想？貼文曝光後，引起討論。

送禮卻被退回！她好奇眾人看法

嚴立婷在臉書發文詢問網友看法，寫道「如果你在LINE禮物上送了朋友咖啡喝，結果到期他沒領退回來了，你會怎麼想？」對於朋友讓心意過期失效的情況，她似乎感到不解，同時也在留言處表示，「那為什麼我收到都不會忘？」

貼文底下，不少網友則表示，「我！常常忘記被退回」、「我是真的忘記了，抱歉，講真的，我就是不想忘記，我還設了鬧鐘呢！還是忘記了」、「我就是收到禮物，想到要用時已經過期」、「應該是忘記了，因為我也常這樣」、「真的很單純就是忙+忘了時限」。女藝人張棋惠也回，「我忘記好多次，但真的不是故意的」。

也有網友表示，「我也有過，真的會很......」、「心裡會覺得很難過，第一時間也容易會想很多」、「其實還是會難過」、「其實就是單純不想讓朋友破費而已」、「送禮是一種心意，對方收下很好，對方沒收就省錢」。還有網友則回應，「沒關係，省一筆」、「好喔！有錢回來了」。男藝人海產也表示「嗨呀！賺到150元！小幸運」。話題引起討論。