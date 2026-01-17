　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半導體、核能發電入題！學測自然「難度適中」重基礎觀念

▲▼大學學測今天下午開放查看試場。圖為師大附中試場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今天下午考自然，包括核能發電、半導體製程等生活內容都入題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（17日）第一天下午考自然科，有不少跟時事或生活相關考題，包括311大地震、核能發電、半導體製程、巴西龜等。入闈協助大考中心審題的試考生指出，今年自然科取材廣泛，涵蓋圖表判讀、實驗數據等，具有相當比例的基礎題目，整份考卷難易適中。

學測今日起一連3天登場，今年有12萬餘人報考。首日下午考自然科，根據大考中心統計，共有8萬1132人報考，2720人缺考，缺考率3.35%，較去年3.37%微幅下降0.02%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

入闈協助大考中心審題的試考生指出，今年自然科取材廣泛，地科則著重天文概念與台灣常見自然災害，例如題組第7至8題以日本311大地震為主題，提及地震與海嘯的預警系統，也融入能源議題。第37至39題以探究與實作為主軸，配合圖表與實驗流程的推理，探討溫度、基因與巴西龜性別決定的關係，整體試卷有相當比例的基礎題目，考卷「難易適中」。

北市高中自然科教師群表示，今年物理試題整體難易適中，著重文字與圖表的閱讀理解，有不錯鑑別度，第47至49題為半導體先進製程的探討，第50至53題為地球科學與物理的混合題組，但計算量明顯比去年增加，對科學素養能力較高考生相對有利。化學科則屬於中間偏難，考題與生活相關並與諾貝爾獎結合，像是第44至46題與2023年諾貝爾化學獎連結。

教師群進一步說明，生物科是5年來最簡單，考生只要耐心閱讀就能找到答案，但今年完全沒時事題，希望以後可增加。地球科學則是中間偏難，圖表題比例占一半，且計算題較多，考生須從題目中提取正確資訊並加以計算才能得到正確答案，台灣在地環境議題都入題，包括颱風、地震、海嘯、潮汐等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悍將申皓瑋向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光
「有種你就摸啊」高雄女被拉到巷裡性侵...法官判他無罪
直擊／RAIN降臨台北「超狂巨肌全脫了」
攀岩之神挑戰台北101　大腦「神祕構造」曝光…醫生也看呆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃太多蛋害膽固醇超標？醫師曝最新研究：一天2顆屬安全範圍

毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500%　醫：用2到3次就該換洗

蘇花「最美路段」廢線走入歷史　3景點成絕響

歲末年初焦慮感升溫　開元馬光中醫落腳台南北區陪民眾整理身心節奏

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

一堆人沒點過！他喊鹽酥雞攤「炸高麗菜」被低估：好吃到發瘋

發票中200萬！她載具「少1設定」不知中獎...結果錢飛了：我是苦主

不到中午就又累又餓？　營養師分享3種「高蛋白早餐」組合

參加尾牙「每半小時玩1次遊戲」娛樂主管！她受夠了　網勸：快逃離

「煮泡麵加蛋」被酸公主病！用暖暖包、免洗筷都中槍　全看傻

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

吃太多蛋害膽固醇超標？醫師曝最新研究：一天2顆屬安全範圍

毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500%　醫：用2到3次就該換洗

蘇花「最美路段」廢線走入歷史　3景點成絕響

歲末年初焦慮感升溫　開元馬光中醫落腳台南北區陪民眾整理身心節奏

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

一堆人沒點過！他喊鹽酥雞攤「炸高麗菜」被低估：好吃到發瘋

發票中200萬！她載具「少1設定」不知中獎...結果錢飛了：我是苦主

不到中午就又累又餓？　營養師分享3種「高蛋白早餐」組合

參加尾牙「每半小時玩1次遊戲」娛樂主管！她受夠了　網勸：快逃離

「煮泡麵加蛋」被酸公主病！用暖暖包、免洗筷都中槍　全看傻

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！向網紅女友求婚成功　甜蜜畫面曝光

沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

基隆暖暖區公民座談會今登場　謝國樑傾聽交通與建設民意

2026角板山行館梅花季今起開幕　桃園打造北台灣冬季賞花指標景點

直擊／RAIN唱一半突喊卡！　把粉絲抓上台：為什麼不跳...下一秒傻眼

葛拉漢延長賽逆天絕殺　領航猿完美不敗開季豪取10連勝

嚴八笑稱「都在騙小孩挑戰災難任務」 三條魚呼籲災難不會分小孩大人

圓滿了！春風出車禍撞賓士遭酸肇逃　霸氣親找修車廠：絕對負責到好

直擊／43歲你敢信？　RAIN睽違20年降臨台北「超狂巨肌全脫了」

走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

澄清與民視糾葛「沒說不主持」　胡瓜：盡量用錢污辱我

生活熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

發票中200萬！她載具「少1重要設定」錢飛了

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

G級饒舌歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪

尾牙場「沒人接唱那魯one」　A-Lin傻眼網笑翻

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

《綜藝大集合》遭爆回收藝人紅包！　民視發聲了

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

快訊／「學測數A」參考解答公布

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多熱門

相關新聞

陳亭妃曬高中時期青澀照　提醒學測考生：只求自己「盡全力」

陳亭妃曬高中時期青澀照　提醒學測考生：只求自己「盡全力」

115年學測今（17日）登場，民進黨立委陳亭妃在社群平台曬出高中時期的青澀照，並向考生們提醒，人生真的有很多考試，但不是每一場都要滿分，我們只求自己「盡全力」。

學測數A違規近80件「未帶有效證件最多」　12人考試中喝水被扣分

學測數A違規近80件「未帶有效證件最多」　12人考試中喝水被扣分

快訊／「學測數A」參考解答公布

快訊／「學測數A」參考解答公布

數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

學測39人突發傷病　大考中心：水痘、氣胸、慣用手受傷都有

學測39人突發傷病　大考中心：水痘、氣胸、慣用手受傷都有

關鍵字：

學測大考中心自然解題

讀者迴響

熱門新聞

即／中天新聞主播當共諜遭收押

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

張菲被拍信義區買甜點！

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面