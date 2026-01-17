半導體、核能發電入題！學測自然「難度適中」重基礎觀念

▲學測今天下午考自然，包括核能發電、半導體製程等生活內容都入題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（17日）第一天下午考自然科，有不少跟時事或生活相關考題，包括311大地震、核能發電、半導體製程、巴西龜等。入闈協助大考中心審題的試考生指出，今年自然科取材廣泛，涵蓋圖表判讀、實驗數據等，具有相當比例的基礎題目，整份考卷難易適中。

學測今日起一連3天登場，今年有12萬餘人報考。首日下午考自然科，根據大考中心統計，共有8萬1132人報考，2720人缺考，缺考率3.35%，較去年3.37%微幅下降0.02%。

入闈協助大考中心審題的試考生指出，今年自然科取材廣泛，地科則著重天文概念與台灣常見自然災害，例如題組第7至8題以日本311大地震為主題，提及地震與海嘯的預警系統，也融入能源議題。第37至39題以探究與實作為主軸，配合圖表與實驗流程的推理，探討溫度、基因與巴西龜性別決定的關係，整體試卷有相當比例的基礎題目，考卷「難易適中」。

北市高中自然科教師群表示，今年物理試題整體難易適中，著重文字與圖表的閱讀理解，有不錯鑑別度，第47至49題為半導體先進製程的探討，第50至53題為地球科學與物理的混合題組，但計算量明顯比去年增加，對科學素養能力較高考生相對有利。化學科則屬於中間偏難，考題與生活相關並與諾貝爾獎結合，像是第44至46題與2023年諾貝爾化學獎連結。

教師群進一步說明，生物科是5年來最簡單，考生只要耐心閱讀就能找到答案，但今年完全沒時事題，希望以後可增加。地球科學則是中間偏難，圖表題比例占一半，且計算題較多，考生須從題目中提取正確資訊並加以計算才能得到正確答案，台灣在地環境議題都入題，包括颱風、地震、海嘯、潮汐等。