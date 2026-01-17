1年15萬預算玩日本「分6次還2次去？」　一票秒選：徹底享受

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳凱力攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛出國，尤其喜歡飛日本。就有網友拋出旅遊選擇題，假設一年預算同樣是15萬元，會選擇「一年去日本6次、每次約2.5萬」，還是「一年去日本2次、每次7到8萬」，並分享自己過去偏好第二種，這幾年則改成第一種，引來大量網友留言討論，從旅遊型態、物慾高低到請假彈性，全都被拿出來比較。

旅遊部落客Brett在Threads發文，兩種玩法總花費其實差不多，只是體驗完全不同，自己近年更喜歡「少量多次」，甚至可以週末加一天假就快閃日本，「2、3天就很滿足，反正下個月又來」。他也補充，2.5萬元是平均值，並非刻意省錢，搭廉航、住商旅，把重點放在到處走走、呼吸一下日本的空氣。

過來人「由1轉2」：想買東西不手軟就是爽

貼文曝光後引發討論，有過來人分享自身經驗，坦言以前選擇一年多次、平價旅行，但吃住都綁手綁腳，現在反而偏好一次待久、花得開心也有人認為常去就不會亂買東西，「反正過一陣子又要再去」。還有家長指出，有了小孩後，為了機票錢，只能更認真找便宜航班，反而變成高頻率、低單價的玩法。

也有網友直言自己兩種都愛，認為「1的頻率＋2的花費」才是最佳解，原PO也認同回應，笑說這樣「營養最均衡」。對於質疑2.5萬怎麼玩的人，原PO則回應，機票與住宿壓在1.5萬內，其餘現金使用即可，「一年去那麼多次，真的不用每趟都大吃大買」。

更多人傾向輕奢路線「喜歡豪擲的感覺」

不過相較之下，其實「一年去日本大約2次（每次總花費約7-8萬／總計大約15萬）」更多人選，「以前是1，一次去四天五天，坐廉航、住平價旅店，吃東西也顧慮下次行程費用，不敢吃好的。整個就是寒酸。現在是2，一次去多天一點，消費不手軟，住宿住好一點，徹底享受假期」、「參加高價團之後就回不去了」、「有家庭後通常都是2，然後還不只。」

其中，多數選2的人則是因為休假的關係，「我是2，因為沒有太多假」、「我現在是2，應該還是會繼續選2，長假比較可以享受悠閒感」、「選老闆不會靠邀的那種」、「2，可以說是假少問題，但每次過去都會用度假模式，去的地點有固定（每年最少一次住吉大社和伏見稻荷大社），特別是那些不能海外購入的會買回來。」