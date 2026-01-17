學測數A違規近80件「未帶有效證件最多」　12人考試中喝水被扣分

▲大考中心主任張新仁（右）說明學測試場狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（17日）考數A跟自然科。根據大考中心初步統計，上午數A違規近80件，但沒有傳出重大違規，最大宗為未攜帶有效證件42件，其次為考試中飲水或嚼食口香糖12件，行動電話未完全關機7件，結束鈴響畢仍繼續作答與攜入試場東西發出聲響各6件，還有4名考生攜帶已關機的行動電話。

學測今起一連3天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天下午考自然科，根據大考中心統計，自然科共有8萬1132人報考，2720人缺考，缺考率3.35%，較去年3.37%微幅下降0.02%。

大考中心主任張新仁表示，根據大考中心初步統計各考分區回報資料，上午數A考科接近80件違規，但沒有重大違規事項。考生違規最大宗為未攜帶有效證件42件，其次為考試中飲水或嚼食口香糖12件，接著是行動電話未完全關機7件，另有結束鈴響畢仍繼續作答與攜入試場東西發出聲響各6件，還有4名考生攜帶已關機的行動電話。

張新仁補充說明，學測突發傷病共有兩類，在1月6至14日申請共114件，比去年同期137件少，而在15日之後申請，則是直接由考區受理共14件，加上今天學測第一天共有8件，因此到自然科為止，總計有132件。突發傷病類型包括水痘、氣胸、慣用手受傷、糖尿病、情緒障礙、咳嗽影響到他人等。