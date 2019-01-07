兩犬對峙...柴犬飼主竟抓米克斯重摔　法官判無罪

▲楊男不滿愛犬遭米克斯犬攻擊，竟一把抓起米克斯重摔在地。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

一名楊姓男子自己有在飼養柴犬，卻因為不滿遛狗時，愛犬和別人飼養的米克斯發生對峙，楊男竟一把抓起米克斯，然後重摔在地，導致米克斯左後腿挫傷，因為會痛，走路一拐一拐的，米克斯的飼主傷心控告楊男毀損等罪，但士林地院法官認為，米克斯性命無虞，且未喪失生理功能，7日判楊男無罪。

楊男是在去年12月20日晚上9點左右，帶著柴犬到天母運動公園散步時，楊男停下休息喝水，短暫鬆開牽繩，結果柴犬與另名陳姓女子飼養的米克斯展開對峙，楊男一把抓起僅10個月大的米克斯，重摔在地，狗狗之間的糾紛，馬上變成飼主之間的爭執，有路人停下腳步圍觀錄影，拍到楊男用三字經罵陳女。

隔天陳女帶米克斯到動物醫院檢查，發現左後腿肌肉挫傷，腳掌也有些擦傷傷口，因為會痛而有畏縮感，走路會一拐一拐的，醫生建議適當休息，給予止痛藥控制，陳女心疼，一狀告上法院。楊男辯稱自己是看到愛犬遭攻擊，所以去把米克斯甩開，結果要離開時又遭圍觀的人擋住去路，才忍不住罵粗口。

因為寵物在法律上屬於飼主的財產，在《刑法》上要以是否構成喪失效用，或是「致令不堪用」的毀損罪來論斷，法官根據醫院病歷，認為米克斯受的傷未危及性命，也沒有喪失生理功能，因此判楊男毀損罪部分無罪，但楊男辱罵陳女的部分，依公然侮辱罪名判罰金3千元。可上訴。

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