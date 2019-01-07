不滿柴犬被米克斯擋路　柴主罵髒話抓起重摔判公然侮辱

▲不滿別人的米克斯擋住自己的柴犬，還企圖咬，楊姓男子重摔米克斯，不過法官判決無罪。（圖／示意圖，與本案無關）

突發中心／台北報導

一名楊姓男子日前帶著柴犬遛狗時，路上遇到陳姓女子養的米克斯擋住去路，柴犬與米克斯、主人與主人對峙好陣子，沒想到楊男竟從後方抓起米克斯，又重摔地面，還直罵陳女三字經。楊男事後挨告毀損及公然侮辱，士林地方法院判決公然侮辱部分，罰款3000元，但米克斯雖然受傷卻沒有危及生命，未構成毀損罪，判決無罪。

根據起訴內容，2017年12月某日，楊姓男子牽著自己養的柴犬，在台北市天母運動公園遛狗，途中迎面走來牽著米克斯，也正在遛狗的陳姓女子。2犬碰頭誰也不讓誰，疑似不滿被擋住去路，愛犬又差點被咬，楊男竟自後方抱起米克斯，又重重摔落地面，陳女大聲質問，沒想到楊男反飆「幹X娘」等三字經，陳女氣得提告毀棄損害及公然侮辱。

楊男供稱，當時他和柴犬在運動公園警衛室前休息、喝水，陳女卻放任米克斯在草地上奔跑，還突然衝過來要咬他的柴犬。楊男欲上前解除衝突時，陳女及其男友、友人卻將楊男團團包圍，不滿被限制行動又被勒脖、謾罵，才會口爆惡言。

檢方認為，楊男高舉米克斯又重摔在地的行為，已經導致米克斯受傷，將楊男依毀損罪起訴。不過法官認為，《刑法》中的毀損罪指的是全部喪失功能或效用，米克斯雖然有受傷，但無生命危險，也未造成生理功能的喪失，因此判決無罪。

至於公然侮辱部分，法官認定楊男口出惡言，致使陳女在精神上、心理上感到難堪，也貶損其人格及聲譽，因此判處楊男3000元罰金，得易服勞役。

【更多新聞】

盧秀燕挨告妨害名譽！法官念「都不來開庭」 和解撤告

高志鵬貪汙案1月10日報到入監 新北檢發通知不到即拘

男罵警察「奴才」 檢認證不算侮辱公務員不起訴