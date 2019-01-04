捐精男25年造出67個小孩　連被授精的女同志也愛上他

▲原本是女同志的潔西卡（中），沒想到竟然會愛上自己的捐精者亞倫（右）。（圖／翻攝自Facebook／Jessica Share）

國際中心／綜合報導

美國52歲男子亞倫(Aaron Long)是一名職業捐精男，他自1994年開始靠捐精賺錢，每周至少販售2次，長期下來竟然成功製造出67名小孩，更讓他意外的是，一名原本是同性戀的女子在他的幫助下懷孕後，竟然愛上了他，2人後來決定要共組家庭，還歡迎其他被授精的媽媽回來找他。

奧勒岡州42歲女子潔西卡(Jessica Share)原本是名女同志，她因為想和妻子共組家庭，在2004年使用亞倫的精子順利懷孕，隔年順利生下女兒愛麗絲(Alice)，她的妻子後來也同樣選擇亞倫的精子，生下二女兒，但2人的婚姻無法持久，於2010年離異。

潔西卡離婚後獨自撫養愛麗絲，二女兒則是交由前妻照顧，然而愛麗絲11歲時突然要求想見親生父親，她才循線找到捐贈人亞倫，一碰面便覺得與對方一見如故，「我覺得我已經見過他10幾年了，立即就對他有種熟悉感，因為他長得與一個我認識且深愛10幾年的人一樣。」

亞倫坦承，自己因為年輕時對人生茫然，偶然看到報紙上刊登捐精廣告，尋求18至35歲的健康男性，他便開始嘗試，以每次40美元（約台幣1235元）開始捐精。潔西卡則說，當初會選擇亞倫的精子，是因為前妻看中捐贈者簡介提到，職業是作家、音樂家與司機，而幻想對方是個懷才不遇的浪漫藝術家。

潔西卡與亞倫2017年見面後雙方意外產生好感，進而開始約會，現在2人還和女兒愛麗絲一起展開同居生活。有了這次的經驗後，亞倫開始歡迎再與其他被授精者或是「兒女」見面，後來他另外一名21歲的女兒去年5月開始也搬了進來，一起共組幸福大家庭。