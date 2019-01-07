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伊甸阿萬師清潔輔具工場　讓「礙」更便利

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▲伊甸基金會阿萬師清潔輔具工場，提供到宅回收輔具、清潔、保養等服務。（圖／記者林悅翻攝）

▲伊甸基金會阿萬師清潔輔具工場，提供到宅回收輔具、清潔、保養等服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對長期使用輪椅、病床．等輔具的身障朋友而言，若沒有定期消毒與清潔的習慣，輔具往往會成為病菌的溫床，甚至會引發感染導致身體不適，為讓偏鄉地區的身障朋友及高齡長者了解輔具清潔的重要性，伊甸基金會阿萬師清潔輔具工場自2017年開始於新市區正式啟動服務，並提供到宅回收輔具、清潔、保養等服務。

這2年來阿萬師除了提供大台南地區低收入戶免費清潔消毒的服務，足跡更遠踏白河山區、後壁、龍崎、玉井、柳營、鹽水．．等偏遠鄉鎮，就是希望為身障朋友及高齡長者打造安全乾淨的輔具生活，並將清潔輔具的概念落實在每個人心中。

根據統計，台南市目前輪椅使用者約3萬多人，但以目前輔具工場的服務量來看，可發現仍有很多身障朋友未有清潔輔具的習慣。為讓每位身障者擁有乾淨的輔具可以代步，走出戶外體驗大自然的美好，阿萬師輔具清潔工場不僅巡迴偏鄉定期舉辦輔具清潔的講座，更引進日本專業輔具清潔設備，透過多次重複的高壓沖洗、高溫去污以及輪胎清潔，去除塵垢與深層的髒污，並且使用專業臭氧機淨化異味，溶解更細的粉塵，最後清潔完後的輪椅、電動床將送進全台唯一大型乾燥機進行乾燥流程，減少殘留輔具上的有害物質，降低濕度避免細菌孳生。

伊甸阿萬師輔具清潔工場連怡婷高專表示為呼籲民眾重視輔具的清潔，即日起至12月底，阿萬師除了提供大台南市醫院、診所、區公所、高鐵、火車站、百貨商場及飯店等公共場所的輪椅，免費清潔服務一次，更協助台南市照顧型機構免費清潔評估，凡有輔具清潔、保養需求的民眾皆可來電詢問。歡迎有興趣來體驗的民眾可以撥打06-5011220，06-5011228洽詢連小姐。阿萬師輔具清潔工場地址：台南市新市區中山路180-19號，歡迎善加利用。

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關鍵字：伊甸,阿萬師,輔具

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