台南市10大測速照相點　1年告發近億元「榜眼」曾被縱火

▲台南市10大固定式測速照相設置地點，請民眾行車注意遵守速限及號誌，以保行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

重大車禍案件的發生，超速行駛及闖紅燈是重大主因之一，台南市交通大隊為遏阻超速歪風，在重要路段設置固定式測速照相系統取締超速等重大違規，根據交通大隊統計，去年台南市10大固定式測速照相機拍下超速及闖紅燈等違規案件，總件數51084件，1年告發金額近億元。

台南市警交通大隊指出，測速照相點的設置主要針對主要聯絡道路，車流往來很大，肇事率高，用測速照相機提醒駕駛人減速，確保行車安全。

▲台南市南區永成路二段這支測速照相機，取締績效高居「第2名」，因太吸金，還被人火燒燬。

去年台南市取違規締績效最好固定式測速照相機，是永康區中華路、中華二路口的測速照相點，去年1年共拍照11449張，至少開罰2千6萬多元，高居「10大測速照相」績效排榜第1名。第2名是南區永成二段369號往南70公尺處的測速照相機，去年共拍照8044張，約開罰1447萬多元；也因太吸金，2018年10月1日凌晨2時多被1名曾姓男子縱火燒毀，曾嫌供稱因在永成路測試改裝車的車況，因超速擔心被拍到照片會害朋友吊銷駕照，才縱火燒測速照相機毀掉照片。

第3名是安南區安吉路三段與公學路一段262巷口，往南450公尺處測速照相機，去年拍照6385張，約開罰1149萬多元。員警指出，該路段銜接國8快速道路，下快速道路車速快易發生車禍，所以設置測速照相提醒駕駛人減速慢行。

第4名南區中華路南路近西門路口（5169張）、第5名善化區台1線310.6公里處（3963張）、第6名安南區安明路近北汕尾路口（3875張）、第7名七股區台17線153.95公里處（3497張）、第8名龍崎區182線27.9公里處（3287張）、第9名安南區安明路1100號前（2725張）、第10名北區中華北路二段，北安橋下（2690張）。

▲民眾行車超速行駛會被測速照相機拍照告發取締。

交通大隊指出超速及闖紅燈是常見重大交通事故主因之一，測速照相取締違規之目的並非在吸金增加市庫收入，是基於用路人行車安全，請用路人依各路段速限行駛，並遵守交通號誌，以保障行車安全。