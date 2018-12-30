　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

出遊注意！海拔最高速限最低測速器　「清境農場站」元旦開張

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台14甲線7.95K清境農場下坡段設置海拔最高測速器。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台14甲線7.95K清境農場下坡段設置測速器，明年元旦開張。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

到清境出遊民眾要當心！南投縣警局有鑑於清境農場下坡路段發生多起重大交通事故，在台14甲線7.95K設置速限30公里的測速器，目前已公告近2個月，預計在2019年元旦正式啟用。該測速器位於海拔1800公尺，全國海拔最高，且速限最低，民眾直呼「沒踩煞車就超速！」但還是要小心開車，別跟荷包過不去！

台14甲線銜接中橫台8縣及宜蘭支線，成為往返宜蘭花蓮的交通要道，沿途更有清境農場、合歡山、梨山、福壽山農場、武陵農場等知名景點，每到假日總吸引許多遊客搭遊覽車或開車上山踏青。

由於車流量大，除了經常大塞車也常發生車禍，尤其是清境農場下坡路段，過去更曾發生多次重大車禍，2018年10月還發生遊覽車撞路樹造成重大傷亡。南投縣警局最後決定在台14甲線7.95K，也就是急診醫療站附近設置固定測速照相，速限30公里。今年8月設置完成，11月2日正式公告，2019年元旦將正式啟用，由於它位於海拔1800公尺，也成為全國最高且速限最低的測速器。

▲▼台14甲線7.95K清境農場下坡段設置海拔最高測速器。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台14甲線7.95K測速器位在清境農場下坡近急診醫療站附近。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台14甲線7.95K清境農場下坡段設置海拔最高測速器。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投縣警局公布新增固定測速器路段。（圖／記者李忠憲翻攝）

消息一出，許多民眾抱怨連連，直呼該路段「沒踩煞車就會超速」、「腳踏車不知會不會被拍」、「不會超速的可能只有遊覽車和行人」等。但也有民眾持肯定態度稱，大家只要放慢速度，就不會被拍照，也都能平安回家。

仁愛警分局表示，台14甲線清境同場下坡路段速限30公里已維持多年，並未因設置測速器而降低。元旦假期都會有民眾上山跨年，接下來也是農曆新年，民眾開車行經該路段還是小心開車，以免收到罰單樂極生悲。

ET快訊
影／恐怖3秒殺！79歲翁飛車撞死20歲軍人　路人看他吐血亡
劉品言小6歲姪女結婚了！一家神基因「白肌大眼」
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：測速器,測速照相,清境農場,台14甲,7.95K

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她喝完飲料「秒昏睡」疑被性侵　姑丈留「對不起字條」辯：給老婆喝的

月薪6萬欠債養賓士！　主廚搶匪9月升職曾感性：一路走來不容易

女屍隨寒風漂往阿塱壹古道　11送行者夜飆6小時幫她找回家路

影／「喬事情」遭武士刀穿胸開洞　3男無視求情當場殺死她男友

紅牌重機「省錢」停進機車格？行車紀錄器曝光原PO臉超腫

渣男拿裸照強逼10次分手炮　OL「2個月」慘遭性侵7次

出遊注意！海拔最高速限最低測速器　「清境農場站」元旦開張

驚悚現場！箱型車飛越安全島　燈桿鏟斷仍擋不住「騎士慘死」

沒執照卻「帶你瘋權證」　網紅幫站台「服務很好」起訴

主廚搶匪遭聲押！砸90萬贖賓士愛車白忙　「淪為贓物」一併查扣

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

香蕉哥哥甜吻草莓姐姐！ 「結婚可以大方牽手了」

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

出遊注意！海拔最高速限最低測速器　「清境農場站」元旦開張

驚悚現場！箱型車飛越安全島　燈桿鏟斷仍擋不住「騎士慘死」

沒執照卻「帶你瘋權證」　網紅幫站台「服務很好」起訴

主廚搶匪遭聲押！砸90萬贖賓士愛車白忙　「淪為贓物」一併查扣

人妻傳訊小王「老公、好想你欸」　正牌夫發綠光怒求償百萬

主廚欠500萬賭債拿假槍搶銀行　檢察官聲押未禁見

影／「喬事情」遭武士刀穿胸開洞　3男無視求情當場殺死她男友

空拍機、波波球「會飛能飄全都禁」　北市跨年投1100名警力維安　

嘉市府前「小白和小黃撞擊」釀7傷　漫天巨響「以為是恐攻」

嘉義曾勁堯你紅了！駁二停車場「人肉佔位」扭屁嗨比YA：有本事來找我

公鹿尼克本季兩度衝突　坎特暗諷字母哥是金童

SBL／不想再單洋將了！　麥班達期待NBA資歷強森救火

厄文暖心施予遊民7200元　謙稱只想回饋與治癒世界

小歪被爆懷孕「挑釁男友正宮」　苦主友人轟：根本自導自演

洛基《復仇者》遭黑6年正式洗白！漫威證實：他被薩諾斯控制

不准在IG追蹤我老婆！　肯伊吃醋…發火「狂譙德瑞克」

首次質詢不會學王世堅帶道具　呱吉酸「那樣有點可笑」

學姐黃瀞瑩現身信義區　「一秒變服務生」民眾搶拍合照

哪個星座出最多富豪？研究曝「第1名竟是他」...牡羊座墊底

影／躲過2次安檢！2根「黑綠肉腸」帶入境　YouTuber急自首…現省20萬

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

社會熱門新聞

為贖賓士搶銀行！帥主廚臉書起底

即／六福皇宮剛收！爆五星副主廚..

曾代理3.8億金流賭博網遭逮　..

火鍋老闆開2槍殺人　友：實踐學..

女高中生助身障人過馬路　反遭襲..

嘉義曾勁堯你紅了！　駁二停車場..

彰化兇殺案！男腹部被制身亡　

情侶曬恩愛坐垮攤車　竟留21字..

老狗「陪伴阿嬤20年」突走失　..

她喝完飲料疑被性侵　姑丈留「對..

火災躲浴室慘死　消防嘆：別躲那

頂著15度低溫！76歲阿伯一路..

影／「喬事情」被砍　女目擊男友..

更多熱門

相關新聞

運將清境盲彎20秒逆向連超5車

蘇姓女網友17日在前往清境農場的路上，目睹一名計程車司機把雙線道的山路當成三線道在開，不僅在盲彎逆向超車，速度還很快，看得她都忍不住捏一把冷汗，「現在的計程車服務就是專業又快速？」

小貨車誤撞消防栓　網友：撞測速照相才是功德一件

合歡山馬拉松斷魂　43歲男倒地猝死

清境一日遊吃雲南菜、逛奇異果園

宜蘭「佛心測速器」　遮鏡頭樹枝剪光

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

張景嵐「不是不愛，是祝福」爆哭

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

張善為癱瘓5年近況曝光

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後悔了

23歲邊緣妹預告殺10人　網肉搜入浴照

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

孫安佐曝光「美國監獄霸凌真相」

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

元老「芭樂哥哥」消失18年近況曝光

睡著妹老公曝光！起底超猛追愛行動

柯奐如忍鈕承澤11年：我想活下去

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

賴清德兒迎娶新娘「準備好了」　首度曝光

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

香蕉哥哥甜吻草莓姐姐！ 「結婚可以大方牽手了」

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面