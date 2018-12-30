出遊注意！海拔最高速限最低測速器　「清境農場站」元旦開張

▲台14甲線7.95K清境農場下坡段設置測速器，明年元旦開張。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

到清境出遊民眾要當心！南投縣警局有鑑於清境農場下坡路段發生多起重大交通事故，在台14甲線7.95K設置速限30公里的測速器，目前已公告近2個月，預計在2019年元旦正式啟用。該測速器位於海拔1800公尺，全國海拔最高，且速限最低，民眾直呼「沒踩煞車就超速！」但還是要小心開車，別跟荷包過不去！

台14甲線銜接中橫台8縣及宜蘭支線，成為往返宜蘭花蓮的交通要道，沿途更有清境農場、合歡山、梨山、福壽山農場、武陵農場等知名景點，每到假日總吸引許多遊客搭遊覽車或開車上山踏青。

由於車流量大，除了經常大塞車也常發生車禍，尤其是清境農場下坡路段，過去更曾發生多次重大車禍，2018年10月還發生遊覽車撞路樹造成重大傷亡。南投縣警局最後決定在台14甲線7.95K，也就是急診醫療站附近設置固定測速照相，速限30公里。今年8月設置完成，11月2日正式公告，2019年元旦將正式啟用，由於它位於海拔1800公尺，也成為全國最高且速限最低的測速器。

▲台14甲線7.95K測速器位在清境農場下坡近急診醫療站附近。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投縣警局公布新增固定測速器路段。（圖／記者李忠憲翻攝）

消息一出，許多民眾抱怨連連，直呼該路段「沒踩煞車就會超速」、「腳踏車不知會不會被拍」、「不會超速的可能只有遊覽車和行人」等。但也有民眾持肯定態度稱，大家只要放慢速度，就不會被拍照，也都能平安回家。

仁愛警分局表示，台14甲線清境同場下坡路段速限30公里已維持多年，並未因設置測速器而降低。元旦假期都會有民眾上山跨年，接下來也是農曆新年，民眾開車行經該路段還是小心開車，以免收到罰單樂極生悲。