政策轉彎！殲滅殘餘IS+保護庫德族　美「有條件」延緩撤軍敘國

▲ 白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國家安全顧問約翰•波頓（John Robert Bolton）6日時訪問以色列，並於耶路撒冷表示，美軍會在徹底擊敗剩下的伊斯蘭國分子，以及確保土耳其會保障庫德族戰士的安全下，「有條件」的從敘利亞東北部撤軍。

綜合外媒報導，約翰•波頓日前前往以色列和土耳其，進行為期4天的國是訪問，不過其中最讓大家關注的話題，還是美國總統川普先前所宣布，美方已經將在敘利亞的伊斯蘭國殲滅，將從這個飽受戰爭蹂躪的國家，撤出2000名的美軍士兵。

對此，約翰•波頓表示，美國在敘利亞東北部的撤軍行動沒有一定的時間表，但這並非一個無限制的承諾，美方希望能在一些條件之下實現撤兵，行程表需要依照美國實施的政策決定；條件中包括，在敘利亞擊敗殘餘的伊斯蘭國分子，以及保護跟美國肩併肩作戰的庫德族民兵。

報導中指出，川普在12月中投下要撤兵敘國的發言，引發了土耳其是否會藉此襲擊敘國庫德族戰士的擔憂；庫德族戰士雖然與美國軍隊一起對抗極端分子，但是對於土國來說，他們是一個恐怖組織，其原因與庫德族在土國境內的叛亂有關。

約翰•波頓將在7日時前往土耳其，他說，川普表示「不會讓土耳其殺死庫德族人」，美國堅持要求土耳其不能向庫德族發出攻擊，不然就不會進行撤退；波頓還預計在訪問土國期間，向總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）發出警告。